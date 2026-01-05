Смартфоны Xiaomi прекратят работать в 2026 году: каким моделям не повезло (фото)

Xiaomi прекратит рассылку обновлений программного обеспечения для своих 15-ти устройств уже в этом году.

Xiaomi предлагает одну из самых щедрых политик обновления программного обеспечения среди брендов Android, часто поддерживая свои устройства дольше, чем многие конкуренты. Но каждый телефон в конечном итоге достигает конца жизненного цикла (EOL). Этот момент приближается для 15-ти телефонов Xiaomi, пишет gizmochina.com.

Пятнадцать смартфонов Xiaomi должны достичь статуса EOL в 2026 году. После этого они перестанут получать все обновления программного обеспечения, включая обновления ОС Android, обновления HyperOS и даже критически важные патчи безопасности. Ниже приведен полный список устройств.

Смартфон Redmi Note 12 Pro Фото: phonearena.com

Смартфоны Xiaomi

Xiaomi 12 – март 2026 г.

Xiaomi 12 Pro – март 2026 г.

Xiaomi 12 Lite – июль 2026 г.

Xiaomi 12T – октябрь 2026 г.

Xiaomi 12T Pro – октябрь 2026 г.

Гаджеты Redmi

Redmi Note 12 5G – март 2026 г.

Redmi Note 12 Pro – апрель 2026 г.

Redmi 12C – март 2026 г.

Redmi 13C – ноябрь 2026 г.

Redmi A2 – март 2026 г.

Redmi A2+ – март 2026 г.

Смартфон POCO F5 Pro Фото: computerbild.de

Устройства POCO

POCO C65 – ноябрь 2026 г.

POCO F5 – май 2026 г.

POCO F5 Pro – май 2026 г.

POCO X5 Pro 5G – февраль 2026 г.

Этот список составлен после проверки информации о программной поддержке каждого устройства на официальной странице компании с информацией о программной поддержке. Тут пользователи могут поискать свое устройство, и если оно есть в списке, то оно перестанет получать обновления через несколько месяцев. Гаджет по-прежнему будет работать корректно, но в нем не будут исправлены последние уязвимости безопасности. Если на устройстве хранятся важные данные, лучше обновить его до более новой модели, чем рисковать, пишут авторы.

