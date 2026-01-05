Смартфони Xiaomi припинять працювати у 2026 році: яким моделям не пощастило (фото)

Xiaomi припинить розсилку оновлень програмного забезпечення для своїх 15-ти пристроїв уже цього року.

Xiaomi пропонує одну з найщедріших політик оновлення програмного забезпечення серед брендів Android, часто підтримуючи свої пристрої довше, ніж багато конкурентів. Але кожен телефон в кінцевому підсумку досягає кінця життєвого циклу (EOL). Цей момент наближається для 15-ти телефонів Xiaomi, пише gizmochina.com.

П'ятнадцять смартфонів Xiaomi мають досягти статусу EOL у 2026 році. Після цього вони перестануть отримувати всі оновлення програмного забезпечення, включно з оновленнями ОС Android, оновленнями HyperOS і навіть критично важливими патчами безпеки. Нижче наведено повний список пристроїв.

Смартфони Xiaomi

Xiaomi 12 — березень 2026 р.

Xiaomi 12 Pro — березень 2026 р.

Xiaomi 12 Lite — липень 2026 р.

Xiaomi 12T — жовтень 2026 р.

Xiaomi 12T Pro — жовтень 2026 р.

Гаджети Redmi

Redmi Note 12 5G — березень 2026 р.

Redmi Note 12 Pro — квітень 2026 р.

Redmi 12C — березень 2026 р.

Redmi 13C — листопад 2026 р.

Redmi A2 — березень 2026 р.

Redmi A2+ — березень 2026 р.

Пристрої POCO

POCO C65 — листопад 2026 р.

POCO F5 — травень 2026 р.

POCO F5 Pro — травень 2026 р.

POCO X5 Pro 5G — лютий 2026 р.

Цей список складено після перевірки інформації про програмну підтримку кожного пристрою на офіційній сторінці компанії з інформацією про програмну підтримку. Тут користувачі можуть пошукати свій пристрій, і якщо він є в списку, то він перестане отримувати оновлення через кілька місяців. Гаджет, як і раніше, працюватиме коректно, але в ньому не будуть виправлені останні вразливості безпеки. Якщо на пристрої зберігаються важливі дані, краще оновити його до новішої моделі, ніж ризикувати, пишуть автори.

