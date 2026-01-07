157 лет фотографии: топ 5 лучших смартфонов для съемки в 2026 году (фото, видео)

7 января 1869 года принято считать днем рождения фотографии. За 150 с лишним лет технологии значительно эволюционировали от дагеротипных снимков до крошечных камер в мобильных телефонах, которые сегодня соревнуются между собой.

Некоторые производители акцентируют особое внимание на характеристиках камер, дополнительных функциях и даже аксессуарах, позволяющих улучшать и редактировать фотографии. Фокус расскажет о пяти лучших "камерофонах" на сегодняшний день.

Oppo Find X9 Pro — лучший камерофон для фотографов

Смартфон Oppo Find X9 Pro с дополнительным телеобъективом Фото: digitalcameraworld

Устройство оснащено тройной системой камер: 1) 50 МП f/1.5 23 мм (широкоугольная), 2) 50 МП f/2 15 мм (сверхширокоугольная), 3) 200 МП f/2.1 70 мм (телефото). Она обеспечивает превосходную стабильность и естественную цветопередачу, но по-настоящему особенным этот телефон делает дополнительный объектив-телеконвертер от Hasselblad, обеспечивающий до 40-кратного зума без потери качества. Его нужно приобрести отдельно, но это кардинально меняют возможности устройства к лучшему.

Предыдущий Find X8 Pro также предлагал превосходные возможности камеры, но с ним фотографировать долго не получится из-за средней батареи. Oppo полностью исправила этот недостаток в Find X9 Pro, оснастив его огромным аккумулятором емкостью 7500 мАч, выдерживающим около двух дней работы.

Руководитель лаборатории Digital Camera World, тестирующей камеры, Бен Эндрюс уверяет, что ни один другой телефон 2025 года не может сравниться с ним ни по уровню развития камер, ни по качеству получаемых изображений и видео.

iPhone 17 Pro Max — лучший камерофон от Apple

iPhone 17 Pro Max получил одну из лучших систем камер на рынке Фото: Скриншот

Последние несколько поколений iPhone получали лишь незначительные улучшения по сравнению с прошлогодними моделями, но в 2025 году изменения существенные. iPhone 17 Pro и Pro Max получили 48-мегапиксельные сенсоры во всех трех модулях, что значительно повысило качество изображения, независимо от типа камеры: широкоугольной, сверхширокоугольной или 4-кратной телеобъективной камерой.

Яркость экрана увеличилась с 2000 до 3000 нит, что упрощает съемку в условиях яркого освещения, а версия с 2 ТБ памяти дает много пространства для хранения фото и видео. У Pro и Pro Max идентичная система камер, однако более крупная модель Pro Max удобнее держать. Она также имеет улучшенную систему охлаждения для интенсивной съемки и больший видоискатель для композиции, в то время как стандартная модель Pro более компактна и удобна в повседневном использовании.

Нельзя сказать, что iPhone 17 Pro Max является лучшим смартфоном для фото, ведь у него не самый большой зум, а ручные настройки весьма ограничены, но он все еще является самым удобным вариантом, чтобы просто навести камеру и по-прежнему остается лучшим вариантом для съемки в режиме "наведи и снимай". После обновления интерфейс стал проще, а физическая кнопка управления камерой на правом краю iPhone 17 Pro обеспечивает легкий доступ и управление как фронтальной, так и задней камерами, а также всеми их инструментами.

Обзор камеры Apple iPhone 17 Pro Max

Xiaomi 15 Ultra — лучшая камера для Android-смартфонов

Xiaomi 15 Ultra преображается с комплектом для фотосъемки Фото: Phone Arena

Основная широкоугольная камера телефона состоит из 50-мегапиксельного 1-дюймового сенсора с диафрагмой f/1.6, по бокам от которого расположены две телеобъективные камеры — один 50-мегапиксельный модуль с эквивалентным фокусным расстоянием 70 мм, а второй — 200-мегапиксельный перископический телеобъектив с фокусным расстоянием, эквивалентным 100 мм. 50-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль с фокусным расстоянием 14 мм дополняет систему. Обработка фотографий, настроенная Leica позволяет создавать потрясающие изображения и видео практически в любых условиях.

Xiaomi 15 Ultra выделяет среди конкурентов в первую очередь комплект для фотосъемки. Это специально разработанный эргономичный чехол, благодаря которому смартфон больше напоминает полноценную камеру. Комплект добавляет физическую кнопку спуска затвора, кнопку прямой записи видео, диск зума и настраиваемое колесико прокрутки. В нее даже встроен аккумулятор емкостью 2000 мАч, который может дополнять основной аккумулятор телефона.

С установленным комплектом для фотосъемки Xiaomi 15 Ultra значительно превосходит любые устройства от Apple, Samsung или Google в качестве инструмента для фотосъемки, правда, его нужно докупить отдельно примерно за 7,5 тысячи.

Samsung Galaxy S25 Ultra — лучшая камера для пейзажных снимков

Смартфоны Samsung Galaxy S25 Ultra служат универсальным фотоаппаратом Фото: Скриншот

В большинстве смартфонов сверхширокоугольная камера, как правило, является худшей из всех, ведь снимки выглядят заметно холоднее или теплее, или даже немного тусклее и менее качественными. Однако у Samsung Galaxy S25 Ultra такого нет. Если снимать пейзажи приходится чаще, чем портреты или селфи — лучше этого телефона не найти.

50-мегапиксельная сверхширокоугольная камера делает очень четкие и качественные снимки, передавая более естественные тона. Яркие и насыщенные цвета из-за агрессивной обработки нравятся не всем, зато они всегда выделяются на фоне других в социальных сетях.

Два телеобъектива Galaxy S25 Ultra также обеспечивают отличный зум вплоть до 100-кратного увеличения. В целом, это универсальный камерофон благодаря основному 200-мегапиксельному сенсору.

Google Pixel 10 Pro — лучший смартфон для cелфи

Cмартфон Google Pixel 10 Pro отлично подходит для селфи и не только Фото: Tech Advisor

Линейка Pixel cлужит наиболее близким аналог iPhone на платформе Android, ведь Google полностью контролирует аппаратное и программное обеспечение. Google Pixel 10 Pro сочетает в себе компактный дизайн, удобный интерфейс и функциями искусственного интеллекта, который непосредственно участвует в в процессе фотосъемки, помогая делать необычайно яркие и хорошо экспонированные снимки.

Смартфоны Google лучше всего используют ИИ для преобразования фотографий после их съемки, удаляя искажения и адекватно регулируя освещение. Есть также интересная функция "Тренер", обучающая лучше фотографировать прямо в процессе съемки.

Особенно хорошо на фоне конкурентов Google Pixel 10 Pro показывает себя при создании селфи. Фронтальная камера получила 42-мегапиксельный сенсор с высокой плотностью пикселей, автофокусом и качественной обработкой изображений.

Тестирование камеры Google Pixel 10 Pro

Ранее писали, что новый смартфон Xiaomi 17 Ultra снимает лучше iPhone и Samsung. Модель уже продают в Китае, а на мировой рынок планируют вывести позже в 2026 году.