157 років фотографії: топ 5 найкращих смартфонів для зйомки у 2026 році (фото, відео)

7 січня 1869 року прийнято вважати днем народження фотографії. За 150 з гаком років технології значно еволюціонували від дагеротипних знімків до крихітних камер у мобільних телефонах, які сьогодні змагаються між собою.

Деякі виробники акцентують особливу увагу на характеристиках камер, додаткових функціях і навіть аксесуарах, що дають змогу покращувати і редагувати фотографії. Фокус розповість про п'ять найкращих "камерофонів" на сьогоднішній день.

Oppo Find X9 Pro — найкращий камерофон для фотографів

Смартфон Oppo Find X9 Pro з додатковим телеоб'єктивом Фото: digitalcameraworld

Пристрій оснащений потрійною системою камер: 1) 50 МП f/1.5 23 мм (ширококутна), 2) 50 МП f/2 15 мм (надширококутна), 3) 200 МП f/2.1 70 мм (телефото). Вона забезпечує чудову стабільність і природне перенесення кольорів, але по-справжньому особливим цей телефон робить додатковий об'єктив-телеконвертер від Hasselblad, що забезпечує до 40-кратного зуму без втрати якості. Його потрібно придбати окремо, але це кардинально змінює можливості пристрою на краще.

Попередній Find X8 Pro також пропонував чудові можливості камери, але з ним фотографувати довго не вийде через середню батарею. Oppo повністю виправила цей недолік у Find X9 Pro, оснастивши його величезним акумулятором ємністю 7500 мАг, що витримує близько двох днів роботи.

Керівник лабораторії Digital Camera World, що тестує камери, Бен Ендрюс запевняє, що жоден інший телефон 2025 року не може зрівнятися з ним ні за рівнем розвитку камер, ні за якістю одержуваних зображень і відео.

iPhone 17 Pro Max — найкращий камерофон від Apple

iPhone 17 Pro Max отримав одну з найкращих систем камер на ринку Фото: Скриншот

Останні кілька поколінь iPhone отримували лише незначні покращення порівняно з минулорічними моделями, але у 2025 році зміни суттєві. iPhone 17 Pro та Pro Max отримали 48-мегапіксельні сенсори у всіх трьох модулях, що значно підвищило якість зображення, незалежно від типу камери: ширококутною, надширококутною або 4-кратною телеоб'єктивною камерою.

Яскравість екрана збільшилася з 2000 до 3000 ніт, що спрощує зйомку в умовах яскравого освітлення, а версія з 2 ТБ пам'яті дає багато простору для зберігання фото та відео. У Pro і Pro Max ідентична система камер, проте більшу модель Pro Max зручніше тримати. Вона також має поліпшену систему охолодження для інтенсивного знімання та більший видошукач для композиції, в той час як стандартна модель Pro компактніша та зручніша в повсякденному використанні.

Не можна сказати, що iPhone 17 Pro Max є найкращим смартфоном для фото, адже в нього не найбільший зум, а ручні налаштування вельми обмежені, але він усе ще є найзручнішим варіантом, щоб просто навести камеру і, як і раніше, залишається найкращим варіантом для зйомки в режимі "наведи та знімай". Після оновлення інтерфейс став простішим, а фізична кнопка керування камерою на правому краю iPhone 17 Pro забезпечує легкий доступ і керування як фронтальною, так і задньою камерами, а також усіма їхніми інструментами.

Xiaomi 15 Ultra — найкраща камера для Android-смартфонів

Xiaomi 15 Ultra перетворюється з комплектом для фотозйомки Фото: Phone Arena

Основна ширококутна камера телефону складається з 50-мегапіксельного 1-дюймового сенсора з діафрагмою f/1.6, з боків від якого розташовано дві телеоб'єктивні камери — один 50-мегапіксельний модуль з еквівалентною фокусною відстанню 70 мм, а другий — 200-мегапіксельний перископічний телеоб'єктив з фокусною відстанню, еквівалентною 100 мм. 50-мегапіксельний надширококутний модуль із фокусною відстанню 14 мм доповнює систему. Обробка фотографій, налаштована Leica, дає змогу створювати приголомшливі зображення та відео практично в будь-яких умовах.

Xiaomi 15 Ultra виділяє серед конкурентів насамперед комплект для фотозйомки. Це спеціально розроблений ергономічний чохол, завдяки якому смартфон більше нагадує повноцінну камеру. Комплект додає фізичну кнопку спуску затвора, кнопку прямого запису відео, диск зуму і настроюване коліщатко прокрутки. У неї навіть вбудований акумулятор ємністю 2000 мАг, який може доповнювати основний акумулятор телефона.

Зі встановленим комплектом для фотозйомки Xiaomi 15 Ultra значно перевершує будь-які пристрої від Apple, Samsung або Google як інструмент для фотозйомки, щоправда, його потрібно докупити окремо приблизно за 7,5 тисячі.

Samsung Galaxy S25 Ultra — найкраща камера для пейзажних знімків

Смартфони Samsung Galaxy S25 Ultra слугують універсальним фотоапаратом Фото: Скриншот

У більшості смартфонів надширококутна камера, як правило, є найгіршою з усіх, адже знімки виглядають помітно холоднішими чи теплішими, або навіть трохи тьмянішими та менш якісними. Однак у Samsung Galaxy S25 Ultra такого немає. Якщо знімати пейзажі доводиться частіше, ніж портрети чи селфі — кращого за цей телефон годі й шукати.

50-мегапіксельна надширококутна камера робить дуже чіткі та якісні знімки, передаючи більш природні тони. Яскраві та насичені кольори через агресивну обробку подобаються не всім, зате вони завжди виділяються на тлі інших у соціальних мережах.

Два телеоб'єктиви Galaxy S25 Ultra також забезпечують відмінний зум аж до 100-кратного збільшення. Загалом, це універсальний камерофон завдяки основному 200-мегапіксельному сенсору.

Google Pixel 10 Pro — найкращий смартфон для селфі

Смартфон Google Pixel 10 Pro відмінно підходить для селфі і не тільки Фото: Tech Advisor

Лінійка Pixel слугує найближчим аналогом iPhone на платформі Android, адже Google повністю контролює апаратне та програмне забезпечення. Google Pixel 10 Pro поєднує в собі компактний дизайн, зручний інтерфейс і функціями штучного інтелекту, який безпосередньо бере участь в в процесі фотозйомки, допомагаючи робити надзвичайно яскраві і добре експоновані знімки.

Смартфони Google найкраще використовують ШІ для перетворення фотографій після їхньої зйомки, видаляючи спотворення і адекватно регулюючи освітлення. Є також цікава функція "Тренер", що навчає краще фотографувати прямо в процесі зйомки.

Особливо добре на тлі конкурентів Google Pixel 10 Pro показує себе при створенні селфі. Фронтальна камера отримала 42-мегапіксельний сенсор з високою щільністю пікселів, автофокусом і якісною обробкою зображень.

Раніше писали, що новий смартфон Xiaomi 17 Ultra знімає краще за iPhone і Samsung. Модель уже продають у Китаї, а на світовий ринок планують вивести пізніше у 2026 році.