Топ-5 самых популярных OLED-телевизоров года. № 1 — не Sony и не Samsung (фото)

В рейтинг вошли самые популярные телевизоры, которые читатели ZDNET приобрели в этом году, от Samsung и LG до более бюджетных брендов.

Когда дело доходит до покупки нового телевизора, может показаться, что все бренды предлагают один и тот же набор потоковых приложений и интеллектуальных функций. Но читатели ZDNET выделили свои любимые модели телевизоров от таких брендов, как LG, Vizio, Samsung и Hisense, которые варьируются от высококачественных OLED-экранов до бюджетных дисплеев, пишет издание.

LG G4 OLED

Возможно, LG G4 OLED — не самая новая версия флагманской линейки, но есть множество причин, чтобы его приобрести. Тестировщики даже рекомендуют его вместо более новой модели G5. Благодаря поддержке Dolby Atmos и Dolby Vision HDR вы получите улучшенную детализацию и более насыщенные цвета, а также виртуальный объемный звук для более полного погружения. Он поддерживает AMD FreeSync Premium и Nvidia G-Sync VRR для консольных игр, что снижает риск разрывов изображения. Устройство также поддерживает Alexa, Google Assistant и Apple HomeKit для управления без помощи рук.

Відео дня

Телевизор LG G4 OLED Фото: PCMag

Телевизор LG G4 OLED доступен в различных размерах, но читатели ZDNET отдали предпочтение моделям с диагональю 65 и 83 дюйма.

TCL QM8

Благодаря пиковой яркости в 5000 нит вы получите отличную видимость практически в любых условиях освещения — даже при прямом солнечном свете — а 5000 зон локального затемнения обеспечивают контрастность уровня OLED для более четкого изображения.

Телевизор TCL QM8 Фото: Future

QM8 имеет базовую частоту обновления 120 Гц, которую можно увеличить до 144 Гц для консольных игр, а поддержка AMD FreeSync Premium Pro VRR предотвращает зависания и подтормаживания во время игр. Телевизор TCL QM8 выпускается в размерах до 115 дюймов, но пользователи чаще всего выбирают модели с диагональю 65, 85 и 98 дюймов как для обычных гостиных, так и для домашних кинотеатров.

Hisense U8

Hisense U8 — это превосходный телевизор среднего класса Mini-LED, доступный в размерах экрана от 55 до 100 дюймов, что позволяет использовать его как телевизор кинотеатрального размера в вашем домашнем кинотеатре или как более скромный второй экран в вашей спальне.

Телевизор Hisense U8 Фото: Reviewed / Timothy Renzi

Частота обновления 165 Гц обеспечивает более плавное движение при просмотре спортивных трансляций, динамичных фильмов и видеоигр. Игроки на консолях также могут воспользоваться технологией AMD FreeSync Premium Pro VRR для предотвращения разрывов и подтормаживаний изображения.

Samsung QN90D

Обновленная QLED-панель обеспечивает лучшую цветопередачу, более высокую контрастность и более четкую детализацию, а Dolby Atmos и технология отслеживания объектов создают 3D-звук, который следует за действиями на экране, обеспечивая более полное погружение.

Телевизор Samsung QN90D Фото: reviewed.com

Поддержка тысяч потоковых приложений, а также предустановленный набор популярных опций позволяют превратить вашу гостиную или домашний кинотеатр в идеальное место для развлечений.

Hisense S7 Canvas

Достойный конкурент Samsung The Frame, Hisense S7 Canvas — это телевизор, вдохновленный галереей, который превратит ваше пространство в личную художественную выставку, а также в развлекательный центр.

Телевизор Hisense

Сменные рамки позволяют продемонстрировать ваш личный стиль или вписать телевизор в интерьер гостиной, а доступ к бесплатному контенту об искусстве позволяет создавать собственные слайд-шоу. Обновленная QLED-панель обеспечивает более насыщенные цвета и более яркое изображение даже днем.

Ранее мы писали о том, что телевизоры 2026 года получат высочайшую яркость и защиту от бликов. Компания LG Display 5 января анонсировала новую тандемную WOLED-панель для телевизоров с пиковой яркостью 4500 нит и минимальным отражением света.