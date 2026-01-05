Телевизоры 2026 года получат высочайшую яркость и защиту от бликов: LG cоздала новую панель

Компания LG Display 5 января анонсировала новую тандемную WOLED-панель для телевизоров с пиковой яркостью 4500 нит и минимальным отражением света.

Она будет представлена на выставке CES 2026, которая состоится в Лас-Вегасе 7 января. Интересные характеристики компания раскрыла в пресс-релизе.

LG Display называет новый OLED-дисплей вершиной инноваций в области качества изображения. В его основе лежит технология Primary RGB Tandem 2.0, усовершенствованная версия фирменной технологии LG Display Primary RGB Tandem, когда изображение передается путем наложения трех основных цветов света (красного, зеленого и синего) на независимые слои. Новая структура пикселей и передовые алгоритмы повысили эффективность излучения.

В результате новая OLED-панель для телевизоров достигает пиковой яркости до 4500 нит, утверждает LG. Это означает, что телевизоры и мониторы будут лучше работать в комнатах с ярким освещением.

Відео дня

Кроме того, панель использует передовую технологию поглощения и рассеивания света для минимизации отражений, обеспечивая самый низкий коэффициент отражения среди существующих дисплеев — всего 0,3%.

Компания заявила, что в 2026 году расширит применение технологии Primary RGB Tandem 2.0 на всю линейку игровых OLED-панелей, что позволит создавать мониторы с пиковой яркостью до 1500 нит.

Стоит обратить внимание, что 4 января компания Samsung Display сделала похожее заявление в своем блоге, пообещав выпускать в 2026 году QD-OLED-телевизоры 2026 года c яркостью в 4500 нит, а это один из самых высоких показателей для самоизлучающих дисплеев. По словам компании, технология обеспечивает такой результат, объединения максимальную яркость каждого компонента RGB.

Аналитики издания FlatpanelsHD выяснили, что пиковая яркость на реальных телевизорах, доступных для покупки, обычно ниже из-за настроек, используемых производителями телевизоров, особенно в калиброванном режиме. Например, заявленная яркость панели LG Display 2025 составляла 4000 нит, однако FlatpanelsHD измерила пиковую яркость "всего" в 2213 нит в калиброванном режиме на LG G5, в котором установлена ​​эта панель.

Ранее писали, что LG Display обещает значительно улучшить мониторы. Новый дисплей RGB Stripe обещает более четкий текст и лучшую точность цвета, а также частоту обновления 240 Гц.

Сообщали также что, в 2026 году LG выпустит необычный телевизор Mini LED под названием LG Gallery. Главным его преимуществом станет предотвращение бликов.