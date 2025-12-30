Прощай OLED: LG выпустит необычный телевизор с технологией Mini LED в 2026 году

Компания LG Electronics представит на выставке CES 2026 новый телевизор LG Gallery, который использует технологию Mini LED вместо OLED для отображения статических изображений без риска выгорания.

LG Gallery получил специализированный экран, который уменьшает блики, улучшая опыт просмотра фильмов. Телевизор также автоматически настраивает качество изображения в соответствии с изменениями окружающего освещения, говорится в пресс-релизе.

Модель Gallery будет доступна с диагональю 55 и 65 дюймов. Она отличается тонким дизайном для скрытого монтажа с настраиваемыми магнитными рамками. Кроме того, сервис LG Gallery+ превращает черный экран в элемент интерьера.

"Благодаря разнообразному спектру, начиная от изобразительного искусства и заканчивая кинематографическими сценами, игровыми визуальными эффектами и анимацией, платформа позволяет пользователям украшать свои дома визуальными эффектами, соответствующими их вкусам", — утверждает LG.

Кроме предварительно настроенной библиотеки, пользователи могут создавать собственные изображения с помощью генеративного искусственного интеллекта или отображать собственные фото. Более того LG Gallery+ позволяет добавлять фоновую музыку.

Как отмечает Notebookcheck, LG решила выбрать Mini LED для этого конкретного телевизора, поскольку эта технология обрабатывает статические изображения в течение длительного времени без проблем выгорания, связанных с OLED-дисплеями.

Напомним, утечка информации указывает на то, что флагманские OLED-телевизоры следующего поколения LG OLED G6 и W6 будут оснащены новой тандемной OLED-панелью Hyper Radiant.

Фокус также сообщал, что в 2026 году на рынке могут появиться бюджетные OLED телевизоры стоимостью около 500 долларов, однако стоит учитывать один нюанс.