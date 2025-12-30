Прощавай OLED: LG випустить незвичайний телевізор з технологією Mini LED у 2026 році

Компанія LG Electronics представить на виставці CES 2026 новий телевізор LG Gallery, який використовує технологію Mini LED замість OLED для відображення статичних зображень без ризику вигоряння.

LG Gallery отримав спеціалізований екран, який зменшує відблиски, покращуючи досвід перегляду фільмів. Телевізор також автоматично налаштовує якість зображення відповідно до змін навколишнього освітлення, йдеться в пресрелізі.

Модель Gallery буде доступна з діагоналлю 55 та 65 дюймів. Вона вирізняється тонким дизайном для прихованого монтажу з налаштовуваними магнітними рамками. Окрім того, сервіс LG Gallery+ перетворює чорний екран на елемент інтер'єру.

"Завдяки різноманітному спектру, починаючи від образотворчого мистецтва і закінчуючи кінематографічними сценами, ігровими візуальними ефектами та анімацією, платформа дозволяє користувачам прикрашати свої будинки візуальними ефектами, що відповідають їхнім смакам", — стверджує LG.

Окрім попередньо налаштованої бібліотеки, користувачі можуть створювати власні зображення за допомогою генеративного штучного інтелекту або відображати власні фото. Ба більше LG Gallery+ дозволяє додавати фонову музику.

Як зазначає Notebookcheck, LG вирішила обрати Mini LED для цього конкретного телевізора, оскільки ця технологія обробляє статичні зображення протягом тривалого часу без проблем вигоряння, пов'язаних з OLED-дисплеями.

Нагадаємо, витік інформації вказує на те, що флагманські OLED-телевізори наступного покоління LG OLED G6 та W6 будуть оснащені новою тандемною OLED-панеллю Hyper Radiant.

Фокус також повідомляв, що у 2026 році на ринку можуть з’явитися бюджетні OLED телевізори вартістю близько 500 доларів, однак варто враховувати один нюанс.