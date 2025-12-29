Телевізори у 2026 році отримають абсолютно нову OLED-панель: про які моделі йдеться (фото)

Витік інформації вказує на те, що флагманські OLED-телевізори наступного покоління LG OLED G6 та W6 будуть оснащені новою тандемною OLED-панеллю Hyper Radiant.

В мережі вже з’явилися перші зображення моделей LG C6 та W6. Про це пише видання Notebookcheck з посиланням на джерела.

Повідомляється, що LG G6 буде доступний у розмірах 48, 55, 65, 77, 83 та 97 дюймів. Цей телевізор отримає нову тандемну OLED-панель, яка продаватиметься як OLED-панель Hyper Radiant з технологією Brightness Booster Ultra.

Телевізор LG G6 OLED Evo 2026

Як пояснюють у виданні, ця технологія робить телевізор у 3,9 раза яскравішим, в порівнянні з доступнішою моделлю LG B6 OLED. Покращене покриття повинно зменшувати відблиски та створювати глибші темні кольори за яскравого навколишнього освітлення. Судячи з оприлюднених кадрів, дизайн G6 дозволить встановити телевізор врівень зі стіною.

Серед інших очікуваних характеристик телевізора LG G6 — ігровий режим 165 Гц, підтримка Dolby Vision HDR, Apple AirPlay 2, Google Cast, режим HDMI Auto Low Latency Mode (ALLM), а також AMD FreeSync Premium Pro та Nvidia G-Sync.

Що стосується LG OLED W6, цей телевізор вийде у розмірах 77 та 83 дюйми та, ймовірно, матиме майже ідентичний дизайн з G6. Єдиною відмінністю може стати розташування портів HDMI та USB на Zero Connect Box, а не безпосередньо на телевізорі. Цей бокс підключається до телевізора бездротовим способом і дозволяє легше приховувати кабелі.

Нагадаємо, у 2026 році на ринку можуть з’явитися бюджетні OLED телевізори вартістю близько 500 доларів.

Фокус також повідомляв, що експерти назвали найкращі телевізори, проектори та комп’ютерні монітори для покупки у 2026 році.