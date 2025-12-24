Кінець OLED-телевізорів у 2026 році: названо технології, які незабаром їх "знищать"

Наступний рік може стати переломним для телевізорів, адже виробники активно впроваджують нові формати. Окрім того, телевізори OLED очікуються у бюджетному сегменті, де раніше вони не були представлені.

Суперечливе впровадження двох нових форматів HDR, новий, претендент на звання провідного технологічного лідера OLED та поява доступніших OLED-моделей можуть зробити 2026 найцікавішим для ринку телевізорів, вважає експерт порталу What Hi-Fi? Том Парсонс.

Dolby Vision 2 проти HDR10+ Advanced

У вересні Dolby оголосила, що працює над Dolby Vision 2. За словами розробників, Dolby Vision 2 призначений для того, щоб дати студіям змогу адаптувати свій контент до телевізорів, які ми маємо вдома, і дозволити нам отримати точнішу картинку.

І хоча деякі користувачі відреагували на цю новину позитивно, багато хто сприйняв її критично. Частина людей вважають, що новий формат — це лише хитрість, щоб змусити їх купити новий телевізор. Також існують побоювання, що обробка зображення за допомогою ШІ в Dolby Vision 2 зробить якість зображення менш точною, ніж задумав режисер.

"Ще багато питань потребують відповіді. Чи справді студії підтримують усе це? Чи справді ці покращення спрямовані на підвищення точності? Які виробники долучаються до цього процесу?" — зазначив автор.

Тим часом на горизонті також видніється конкурент Dolby Vision 2 — Samsung HDR10 + Advanced. Ця технологія з використанням ШІ має аналогічну місію, однак Samsung не має таких зв’язків із кіностудіями, як Dolby.

"Звісно, ​​я не збираюся судити про жодну з цих нових технологій, поки не побачу їх у дії (жодна з них поки що не була продемонстрована ні в чому, окрім "симуляцій"), і буде справді цікаво протестувати та порівняти їх. Можливо, один або обидва з них кинуть виклик цинікам і започаткують новий світанок якості зображення вдома. Сподіваємося", — наголосив Парсонс.

RGB Mini LED

На думку експерта, 2026 рік стане роком RGB Mini LED, що може покласти кінець домінуванню OLED. Одні виробники позиціонують RGB Mini LED як нову всепереможну флагманську технологію, а інші бачать у ній поступку у порівнянні з OLED.

Автор вважає, що наступного року ми побачимо телевізори RGB Mini LED широкого діапазону якості. Деякі моделі матимуть більше світлодіодів та зон затемнення, інші матимуть кращу обробку. Цілком ймовірно, що лише ті, що поєднують обидва, зможуть кинути виклик найкращим OLED-телевізорам.

"Зрештою, я дійсно вважаю, що RGB Mini LED стане революційним рішенням – просто не знаю, чи це змінить ситуацію на ринку телевізорів середнього класу, чи на ринку флагманських телевізорів, де зараз перемагає OLED. Але я дуже хочу це дізнатися" — зазначив Парсонс.

Бюджетні OLED-телевізори

Toshiba XF9F53DB Фото: Скриншот

Поява на ринку 55-дюймового Toshiba XF9F за ціною менше 1000 доларів, на думку аналітиків, знаменує початок ери дешевших OLED-телевізорів. Окрім того, Philips випустила цього року свою 55-дюймову модель OLED760 за 1600 доларів, що також є відносно доступною ціною за пристрій такої якості.

"Ми давно прагнули та передбачали появу доступніших OLED-телевізорів – і, можливо, вже мали б їх, якби не кілька значущих світових подій, про які я тут не згадуватиму, – але здається, що вони нарешті вже не за горами", — зауважив експерт.

Парсонс не виключає, що лідери ринку телевізорів LG та Samsung у 2026 році можуть послідувати прикладу Toshiba та Philips, здешевивши свої моделі OLED початкового рівня.

"Я думаю, що OLED-телевізори з базовими характеристиками будуть випущені за меншу ціну, ніж будь-коли раніше, у 2026 році" — підсумував автор.

