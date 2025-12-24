Конец OLED-телевизоров в 2026 году: названы технологии, которые вскоре их "уничтожат"

Следующий год может стать переломным для телевизоров, ведь производители активно внедряют новые форматы. Кроме того, телевизоры OLED ожидаются в бюджетном сегменте, где ранее они не были представлены.

Противоречивое внедрение двух новых форматов HDR, новый, претендент на звание ведущего технологического лидера OLED и появление более доступных OLED-моделей могут сделать 2026 год самым интересным для рынка телевизоров, считает эксперт портала What Hi-Fi? Том Парсонс.

Dolby Vision 2 против HDR10+ Advanced

В сентябре Dolby объявила, что работает над Dolby Vision 2. По словам разработчиков, Dolby Vision 2 предназначен для того, чтобы дать студиям возможность адаптировать свой контент к телевизорам, которые мы имеем дома, и позволить нам получить более точную картинку.

И хотя некоторые пользователи отреагировали на эту новость положительно, многие восприняли ее критически. Часть людей считают, что новый формат — это лишь уловка, чтобы заставить их купить новый телевизор. Также существуют опасения, что обработка изображения с помощью ИИ в Dolby Vision 2 сделает качество изображения менее точным, чем задумал режиссер.

"Еще много вопросов требуют ответа. Действительно ли студии поддерживают все это? Действительно ли эти улучшения направлены на повышение точности? Какие производители приобщаются к этому процессу?" — отметил автор.

Тем временем на горизонте также виднеется конкурент Dolby Vision 2 — Samsung HDR10+ Advanced. Эта технология с использованием ИИ имеет аналогичную миссию, однако Samsung не имеет таких связей с киностудиями, как Dolby.

"Конечно, я не собираюсь судить ни об одной из этих новых технологий, пока не увижу их в действии (ни одна из них пока не была продемонстрирована ни в чем, кроме "симуляций"), и будет действительно интересно протестировать и сравнить их. Возможно, один или оба из них бросят вызов циникам и начнут новый рассвет качества изображения дома. Надеемся", — подчеркнул Парсонс.

RGB Mini LED

По мнению эксперта, 2026 год станет годом RGB Mini LED, что может положить конец доминированию OLED. Одни производители позиционируют RGB Mini LED как новую всепобеждающую флагманскую технологию, а другие видят в ней уступку по сравнению с OLED.

Автор считает, что в следующем году мы увидим телевизоры RGB Mini LED широкого диапазона качества. Некоторые модели будут иметь больше светодиодов и зон затемнения, другие будут иметь лучшую обработку. Вполне вероятно, что только те, что сочетают оба, смогут бросить вызов лучшим OLED-телевизорам.

"В конце концов, я действительно считаю, что RGB Mini LED станет революционным решением — просто не знаю, изменит ли это ситуацию на рынке телевизоров среднего класса, или на рынке флагманских телевизоров, где сейчас побеждает OLED. Но я очень хочу это узнать" — отметил Парсонс.

Бюджетные OLED-телевизоры

Toshiba XF9F53DB

Появление на рынке 55-дюймового Toshiba XF9F по цене менее 1000 долларов, по мнению аналитиков, знаменует начало эры более дешевых OLED-телевизоров. Кроме того, Philips выпустила в этом году свою 55-дюймовую модель OLED760 за 1600 долларов, что также является относительно доступной ценой за устройство такого качества.

"Мы давно стремились и предсказывали появление более доступных OLED-телевизоров — и, возможно, уже имели бы их, если бы не несколько значимых мировых событий, о которых я здесь не буду упоминать, — но кажется, что они наконец-то уже не за горами", — отметил эксперт.

Парсонс не исключает, что лидеры рынка телевизоров LG и Samsung в 2026 году могут последовать примеру Toshiba и Philips, удешевив свои модели OLED начального уровня.

"Я думаю, что OLED-телевизоры с базовыми характеристиками будут выпущены за меньшую цену, чем когда-либо прежде, в 2026 году" — подытожил автор.

Напомним, компания Samsung представит в 2026 году расширенную линейку телевизоров Micro RGB.

Фокус также сообщал, что LG представила свой первый флагманский телевизор Micro RGB.