Телевизоры в 2026 году получат совершенно новую OLED-панель: о каких моделях идет речь (фото)

Утечка информации указывает на то, что флагманские OLED-телевизоры следующего поколения LG OLED G6 и W6 будут оснащены новой тандемной OLED-панелью Hyper Radiant.

В сети уже появились первые изображения моделей LG C6 и W6. Об этом пишет издание Notebookcheck со ссылкой на источники.

Сообщается, что LG G6 будет доступен в размерах 48, 55, 65, 77, 83 и 97 дюймов. Этот телевизор получит новую тандемную OLED-панель, которая будет продаваться как OLED-панель Hyper Radiant с технологией Brightness Booster Ultra.

Телевизор LG G6 OLED Evo 2026

Как объясняют в издании, эта технология делает телевизор в 3,9 раза ярче, по сравнению с более доступной моделью LG B6 OLED. Улучшенное покрытие должно уменьшать блики и создавать более глубокие темные цвета при ярком окружающем освещении. Судя по обнародованным кадрам, дизайн G6 позволит установить телевизор вровень со стеной.

Відео дня

Важно

Конец OLED-телевизоров в 2026 году: названы технологии, которые вскоре их "уничтожат"

Среди других ожидаемых характеристик телевизора LG G6 — игровой режим 165 Гц, поддержка Dolby Vision HDR, Apple AirPlay 2, Google Cast, режим HDMI Auto Low Latency Mode (ALLM), а также AMD FreeSync Premium Pro и Nvidia G-Sync.

Что касается LG OLED W6, этот телевизор выйдет в размерах 77 и 83 дюйма и, вероятно, будет иметь почти идентичный дизайн с G6. Единственным отличием может стать расположение портов HDMI и USB на Zero Connect Box, а не непосредственно на телевизоре. Этот бокс подключается к телевизору беспроводным способом и позволяет легче скрывать кабели.

Напомним, в 2026 году на рынке могут появиться бюджетные OLED телевизоры стоимостью около 500 долларов.

Фокус также сообщал, что эксперты назвали лучшие телевизоры, проекторы и компьютерные мониторы для покупки в 2026 году.