Три захопливі смарт-телевізори, які вийдуть у 2026 році: чим вони здивують (фото)

Схоже, що 2026-й стане роком телевізорів із технологією RGB MiniLED/Micro RGB.

Цікаво, що чекає на смарт-телевізори у 2026 році. Виробники вже почали ділитися своїми планами на наступний рік, готуючись продемонструвати свою продукцію на виставці CES у Лас-Вегасі наступного місяця, пише bgr.com.

Телевізори LG з Micro RGB

LG готова приєднатися до тренду RGB MiniLED завдяки телевізору Micro RGB evo (LG MRGB95). Цей смарт-телевізор буде доступний у 2026 році з діагоналлю 75, 86 і 100 дюймів, що зробить його придатним для віталень.

LG заявила, що пристрій оснастять оновленим процесором α (Alpha) 11 AI Processor Gen 3, який забезпечить краще масштабування зображення за допомогою ШІ. Компанія також повідомила, що телевізор зможе охоплювати всі колірні простори BT.2020, DCI-P3 і Adobe RGB, що доволі вражає та забезпечує краще перенесення кольорів і набагато реалістичніше зображення.

Інформація про ціну та інші характеристики поки відсутня.

Телевізор Micro RGB evo від LG Фото: LG

Телевізори Micro RGB від Samsung

Слідом за випуском MR95F, першого телевізора Micro RGB від Samsung, компанія заявила про плани випустити моделі телевізорів Micro RGB у 2026 році. Плануються пристрої з діагоналлю екрана 55, 65, 75, 85, 100 і 115 дюймів, що дасть змогу Micro RGB безпосередньо конкурувати з OLED і звичайними Mini-LED телевізорами, які зараз домінують на ринку. Невеликі розміри також означають нижчий ціновий поріг, оскільки поточний 115-дюймовий телевізор Micro RGB коштує аж 30 000 доларів.

Про конкретні характеристики нових телевізорів Micro RGB поки мало що відомо. Однак компанія заявила, що новинки забезпечуватимуть повне покриття колірного простору BT.2020, оснащуватимуться оновленим чипсетом зі штучним інтелектом і ШІ-помічником, підтримуватимуть Eclipsa Audio — новий формат просторового звуку від Google і Samsung. Компанія пообіцяла розкрити всі подробиці про ці моделі на виставці CES 2026.

Телевізор Micro RGB від Samsung Фото: Samsung

Телевізори Sony з технологією True RGB

Hisense, LG і Samsung — не єдині виробники, які випустять телевізори з RGB MiniLED/Micro RGB у 2026 році. Sony, яка вже повідомила про роботу над цією технологією, планує випустити свої перші моделі у 2026 році. Компанія також зареєструвала товарний знак "True RGB" у Канаді та Японії, що вказує на її плани назвати свою реалізацію технології RGB MiniLED як True RGB.

Про телевізори Sony з технологією True RGB відомо небагато; проте деякі чутки вказують на те, що одна з моделей може називатися Bravia 10 і включатиме чипсет MediaTek MT9131. Інші моделі телевізорів з технологією True RGB, як повідомляється, називатимуться Sony Bravia 9 II і Sony Bravia 7 II, з діагоналлю екрана від 50 до 115 дюймів, що відповідає моделям інших виробників. Також можна очікувати, що телевізори Sony True RGB працюватимуть на операційній системі Google TV.

Раніше ми повідомляли, що телевізори у 2026 році отримають абсолютно нову OLED-панель. Витік інформації вказує на те, що флагманські OLED-телевізори наступного покоління LG OLED G6 і W6 будуть оснащені новою тандемною OLED-панеллю Hyper Radiant.