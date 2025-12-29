Три захватывающих смарт-телевизора, которые выйдут в 2026 году: чем они удивят (фото)

Похоже, что 2026-й станет годом телевизоров с технологией RGB MiniLED/Micro RGB.

Интересно, что ждет смарт-телевизоры в 2026 году. Производители уже начали делиться своими планами на следующий год, готовясь продемонстрировать свою продукцию на выставке CES в Лас-Вегасе в следующем месяце, пишет bgr.com.

Телевизоры LG с Micro RGB

LG готова присоединиться к тренду RGB MiniLED благодаря телевизору Micro RGB evo (LG MRGB95). Этот смарт-телевизор будет доступен в 2026 году с диагональю 75, 86 и 100 дюймов, что сделает его подходящим для гостиных.

LG заявила, что устройство оснастят обновленным процессором α (Alpha) 11 AI Processor Gen 3, который обеспечит лучшее масштабирование изображения с помощью ИИ. Компания также сообщила, что телевизор сможет охватывать все цветовые пространства BT.2020, DCI-P3 и Adobe RGB, что довольно впечатляет и обеспечивает лучшую цветопередачу и гораздо более реалистичное изображение.

Відео дня

Информация о цене и других характеристиках пока отсутствует.

Телевизор Micro RGB evo от LG Фото: LG

Телевизоры Micro RGB от Samsung

Вслед за выпуском MR95F, первого телевизора Micro RGB от Samsung, компания заявила о планах выпустить модели телевизоров Micro RGB в 2026 году. Планируются устройства с диагональю экрана 55, 65, 75, 85, 100 и 115 дюймов, что позволит Micro RGB напрямую конкурировать с OLED и обычными Mini-LED телевизорами, которые сейчас доминируют на рынке. Небольшие размеры также означают более низкий ценовой порог, поскольку текущий 115-дюймовый телевизор Micro RGB стоит аж 30 000 долларов.

О конкретных характеристиках новых телевизоров Micro RGB пока мало что известно. Однако компания заявила, что новинки будут обеспечивать полное покрытие цветового пространства BT.2020, оснащаться обновленным чипсетом с искусственным интеллектом и ИИ-помощником, поддерживать Eclipsa Audio — новый формат пространственного звука от Google и Samsung. Компания пообещала раскрыть все подробности об этих моделях на выставке CES 2026.

Телевизор Micro RGB от Samsung Фото: Samsung

Телевизоры Sony с технологией True RGB

Hisense, LG и Samsung — не единственные производители, которые выпустят телевизоры с RGB MiniLED/Micro RGB в 2026 году. Sony, которая уже сообщила о работе над этой технологией, планирует выпустить свои первые модели в 2026 году. Компания также зарегистрировала товарный знак "True RGB" в Канаде и Японии, что указывает на ее планы назвать свою реализацию технологии RGB MiniLED как True RGB.

О телевизорах Sony с технологией True RGB известно немного; однако некоторые слухи указывают на то, что одна из моделей может называться Bravia 10 и будет включать чипсет MediaTek MT9131. Другие модели телевизоров с технологией True RGB, как сообщается, будут называться Sony Bravia 9 II и Sony Bravia 7 II, с диагональю экрана от 50 до 115 дюймов, что соответствует моделям других производителей. Также можно ожидать, что телевизоры Sony True RGB будут работать на операционной системе Google TV.

Ранее мы сообщали, что телевизоры в 2026 году получат совершенно новую OLED-панель. Утечка информации указывает на то, что флагманские OLED-телевизоры следующего поколения LG OLED G6 и W6 будут оснащены новой тандемной OLED-панелью Hyper Radiant.