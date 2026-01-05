Телевізори 2026 року отримають найвищу яскравість і захист від відблисків: LG створила нову панель

Компанія LG Display 5 січня анонсувала нову тандемну WOLED-панель для телевізорів з піковою яскравістю 4500 ніт і мінімальним відбиттям світла.

Вона буде представлена на виставці CES 2026, яка відбудеться в Лас-Вегасі 7 січня. Цікаві характеристики компанія розкрила в прес-релізі.

LG Display називає новий OLED-дисплей вершиною інновацій у сфері якості зображення. В його основі лежить технологія Primary RGB Tandem 2.0, вдосконалена версія фірмової технології LG Display Primary RGB Tandem, коли зображення передається шляхом накладення трьох основних кольорів світла (червоного, зеленого і синього) на незалежні шари. Нова структура пікселів і передові алгоритми підвищили ефективність випромінювання.

У результаті нова OLED-панель для телевізорів досягає пікової яскравості до 4500 ніт, стверджує LG. Це означає, що телевізори та монітори краще працюватимуть у кімнатах з яскравим освітленням.

Крім того, панель використовує передову технологію поглинання і розсіювання світла для мінімізації віддзеркалень, забезпечуючи найнижчий коефіцієнт відбиття серед наявних дисплеїв — лише 0,3%.

Компанія заявила, що 2026 року розширить застосування технології Primary RGB Tandem 2.0 на всю лінійку ігрових OLED-панелей, що дасть змогу створювати монітори з піковою яскравістю до 1500 ніт.

Варто звернути увагу, що 4 січня компанія Samsung Display зробила схожу заяву у своєму блозі, пообіцявши випускати у 2026 році QD-OLED-телевізори 2026 року з яскравістю в 4500 ніт, а це один з найвищих показників для самовипромінювальних дисплеїв. За словами компанії, технологія забезпечує такий результат, об'єднавши максимальну яскравість кожного компонента RGB.

Аналітики видання FlatpanelsHD з'ясували, що пікова яскравість на реальних телевізорах, доступних для купівлі, зазвичай нижча через налаштування, які використовують виробники телевізорів, особливо в каліброваному режимі. Наприклад, заявлена яскравість панелі LG Display 2025 становила 4000 ніт, проте FlatpanelsHD виміряла пікову яскравість "всього" у 2213 ніт у каліброваному режимі на LG G5, у якому встановлена ця панель.

