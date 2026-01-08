Топ-5 найпопулярніших OLED-телевізорів року: хто обійшов у рейтингу Samsung (фото)

До рейтингу увійшли найпопулярніші телевізори, які читачі ZDNET придбали цього року, від Samsung і LG до більш бюджетних брендів.

Коли справа доходить до купівлі нового телевізора, може здатися, що всі бренди пропонують один і той самий набір потокових додатків та інтелектуальних функцій. Але читачі ZDNET виділили свої улюблені моделі телевізорів від таких брендів, як LG, Vizio, Samsung і Hisense, які варіюються від високоякісних OLED-екранів до бюджетних дисплеїв, пише видання.

LG G4 OLED

Можливо, LG G4 OLED — не найновіша версія флагманської лінійки, але є безліч причин, щоб його придбати. Тестувальники навіть рекомендують його замість новішої моделі G5. Завдяки підтримці Dolby Atmos і Dolby Vision HDR ви отримаєте поліпшену деталізацію і більш насичені кольори, а також віртуальний об'ємний звук для більш повного занурення. Він підтримує AMD FreeSync Premium і Nvidia G-Sync VRR для консольних ігор, що знижує ризик розривів зображення. Пристрій також підтримує Alexa, Google Assistant і Apple HomeKit для управління без допомоги рук.

Телевізор LG G4 OLED Фото: PCMag

Телевізор LG G4 OLED доступний у різних розмірах, але читачі ZDNET віддали перевагу моделям з діагоналлю 65 і 83 дюйми.

TCL QM8

Завдяки піковій яскравості в 5000 ніт ви отримаєте відмінну видимість практично в будь-яких умовах освітлення — навіть при прямому сонячному світлі — а 5000 зон локального затемнення забезпечують контрастність рівня OLED для більш чіткого зображення.

Телевізор TCL QM8 Фото: Future

QM8 має базову частоту оновлення 120 Гц, яку можна збільшити до 144 Гц для консольних ігор, а підтримка AMD FreeSync Premium Pro VRR запобігає зависанню і пригальмовуванню під час ігор. Телевізор TCL QM8 випускається в розмірах до 115 дюймів, але користувачі найчастіше обирають моделі з діагоналлю 65, 85 і 98 дюймів як для звичайних віталень, так і для домашніх кінотеатрів.

Hisense U8

Hisense U8 — це чудовий телевізор середнього класу Mini-LED, доступний у розмірах екрана від 55 до 100 дюймів, що дає змогу використовувати його як телевізор кінотеатрального розміру у вашому домашньому кінотеатрі або як скромніший другий екран у вашій спальні.

Телевізор Hisense U8 Фото: Reviewed / Timothy Renzi

Частота оновлення 165 Гц забезпечує більш плавний рух під час перегляду спортивних трансляцій, динамічних фільмів і відеоігор. Гравці на консолях також можуть скористатися технологією AMD FreeSync Premium Pro VRR для запобігання розривам і пригальмовуванням зображення.

Samsung QN90D

Оновлена QLED-панель забезпечує краще перенесення кольорів, вищу контрастність і чіткішу деталізацію, а Dolby Atmos і технологія відстеження об'єктів створюють 3D-звук, що слідує за діями на екрані, забезпечуючи більш повне занурення.

Телевізор Samsung QN90D Фото: reviewed.com

Підтримка тисяч потокових додатків, а також попередньо встановлений набір популярних опцій дають змогу перетворити вашу вітальню або домашній кінотеатр на ідеальне місце для розваг.

Hisense S7 Canvas

Гідний конкурент Samsung The Frame, Hisense S7 Canvas — це телевізор, натхненний галереєю, який перетворить ваш простір на особисту художню виставку, а також на розважальний центр.

Телевізор Hisense

Змінні рамки дають змогу продемонструвати ваш особистий стиль або вписати телевізор в інтер'єр вітальні, а доступ до безкоштовного контенту про мистецтво дає змогу створювати власні слайд-шоу. Оновлена QLED-панель забезпечує більш насичені кольори та яскравіше зображення навіть удень.

Раніше ми писали про те, що телевізори 2026 року отримають найвищу яскравість і захист від відблисків. Компанія LG Display 5 січня анонсувала нову тандемну WOLED-панель для телевізорів з піковою яскравістю 4500 ніт і мінімальним відбиттям світла.