Лучшие бюджетные 40-дюймовые телевизоры 2026 года: какие модели стоит купить (фото)

Эксперты ZDNET протестировали и оценили лучшие 40-дюймовые телевизоры от таких брендов, как Samsung, Sony и TCL, чтобы помочь найти подходящий вариант для ограниченного бюджета.

Хотя 40-дюймовый телевизор может быть не самым популярным размером, бренды предлагают отличные варианты с функциями, которые поставляются в стандартной комплектации для домашних развлечений: разрешение 4K, улучшенная обработка звука и изображения, более высокая частота обновления, а также подключение по Bluetooth и Wi-Fi пишет zdnet.com.

Sony Bravia 2 II: лучший в целом

Sony Bravia 2 II — отличный вариант, если нужен телевизор с меньшим экраном, который предлагает множество интеллектуальных функций, а также отличное качество изображения и звука. Вы получите разрешение 4K и частоту обновления 60 Гц, что обеспечит более плавное изображение во всем, от прямых трансляций спортивных событий и стриминга до консольных игр. Вы также получите эксклюзивную поддержку VRR для PS5, чтобы предотвратить разрывы и подтормаживания экрана.

Телевизор Sony Bravia Фото: Sony

Независимо от того, являетесь ли вы киноманом или геймером, Sony Bravia 2 II предлагает достойное качество изображения за свою цену. Он также обладает множеством дополнительных функций, таких как голосовое управление Alexa и Google Assistant, поддержка HDR и масштабирование с помощью ИИ.

Samsung U7900: лучший для потокового вещания

Samsung U7900 — отличный телевизор для просмотра телепередач в прямом эфире, фильмов и сериалов. Разрешение 4K и частота обновления 60 Гц обеспечивают достойное качество изображения, а технология Samsung Object Tracking Sound Lite обеспечивает 3D-звук, который следует за действием на экране.

Телевизор Samsung Фото: Samsung

Благодаря поддержке тысяч потоковых приложений, включая Netflix, HBO Max и Disney+, вы сможете создать собственную подборку фильмов и сериалов. Он также совместим с приложением Samsung SmartThings для бесшовной интеграции в сеть умного дома.

Hisense QD6: лучший 40-дюймовый Fire TV

Hisense QD6 сочетает в себе простоту платформы Fire TV с более прочной конструкцией, чем у телевизоров Amazon. Благодаря разрешению 4K и частоте обновления 60 Гц, четкая детализация и плавное движение обеспечивают лучшее качество просмотра. Специальный режим Filmmaker Mode создан специально для киноманов. Автоматическая настройка частоты кадров, цвета и звука позволяет смотреть любимые фильмы так, как они были задуманы.

Телевизор Hisense QD6 Фото: RTINGS

QD6 — хороший выбор, если нужен бюджетный телевизор, который обеспечит качественную потоковую передачу с достойным качеством изображения и звука. Dolby Vision и Dolby Atmos обеспечивают более захватывающий просмотр и прослушивание при потоковой передаче фильмов, музыки и игр. Благодаря поддержке AirPlay вы сможете делиться медиафайлами со своих устройств iOS.

Однако платформа Fire TV может быть не лучшим выбором, если сеть умного дома основана на системе Google Home или Apple HomeKit. Поддержка виртуальных помощников, отличных от Alexa, может быть нестабильной.

LG C5 OLED: лучший 40-дюймовый OLED-телевизор

LG C5 OLED предлагает одно из лучших качеств изображения, которое можно получить в телевизоре, особенно в этом классе размеров. OLED-панель обеспечивает улучшенную контрастность, более четкую детализацию и лучшую цветопередачу для более реалистичных изображений. Частота обновления 120 Гц обеспечивает одно из самых плавных движений в прямых трансляциях спортивных соревнований и динамичных медиафайлов, которые можно получить в этом классе размеров, а Dolby Vision HDR помогает даже масштабированному контенту выглядеть наилучшим образом.

Телевизор LG C5 Фото: What Hi-Fi?

LG C5 OLED — это 40-дюймовый телевизор для тех, кто готов немного доплатить, чтобы получить один из лучших телевизоров, которые можно купить, независимо от размера экрана.

Toshiba V35: лучший бюджетный 40-дюймовый телевизор

Toshiba V35 — это ультрабюджетный смарт-телевизор, использующий платформу Fire TV для доступа ко всем потоковым приложениям. Вы получите встроенное голосовое управление Alexa, аудио DTS:X для лучшего качества звука и специальный игровой режим с автоматической низкой задержкой и сглаживанием движения.

Телевизор Toshiba Фото: Скриншот

V35 — отличный вариант, если вы хотите приобрести приличный телевизор в качестве второго экрана. С разрешением 1080p качество изображения не такое высокое, как у его 4K-аналогов, но вы все равно получите отличное качество просмотра фильмов, сериалов и видеоигр.

Поскольку Toshiba V35 — это бюджетная модель, придется пожертвовать некоторыми функциями, такими как разрешение 4K, поддержка HDR и VRR для консольных игр.

