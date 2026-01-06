Обычные OLED-дисплеи в прошлом: LG представила новейший сверхтонкий беспроводной телевизор

Компания LG Electronics представила свою новейшую линейку OLED-телевизоров на выставке CES 2026. Главным событием стало возвращение культового телевизора Wallpaper.

Модель OLED evo W6, которая возрождает дизайн сверхтонкого телевизора LG, впервые представленного в 2017 году, теперь поддерживает подключение True Wireless и Hyper Radiant Color Technology 2. Об этом говорится в пресс-релизе LG.

По словам производителя, LG OLED evo W6 спроектирован таким образом, чтобы сливаться с окружающим пространством. Телевизор получил сверхтонкий 9,5-миллиметровый корпус, а улучшенное настенное крепление позволяет повесить его вплотную к стене.

Технология True Wireless от LG1 позволяет размещать телевизор практически в любом месте комнаты. Все входы расположены на приставке Zero Connect Box, которую можно расположить на расстоянии до 10 метров.

"Там, где изысканный дизайн сочетается с передовыми беспроводными технологиями для беспроводной передачи видео и аудио в формате 4K без визуальных потерь, телевизор Wallpaper является самым тонким в мире настоящим беспроводным OLED-телевизором", — утверждает LG.

Кроме того, компания представила новый стандарт для следующих OLED-телевизоров со своей технологией Hyper Radiant Color Technology 2. Она обеспечивает улучшение черного цвета, цвета и яркости до самого высокого уровня, одновременно уменьшая блики.

"Эта эволюция позволяет телевизору Wallpaper быть самым ярким за всю историю. Благодаря технологии Brightness Booster Ultra он достигает до 3,9 раза более высокого уровня яркости, чем обычные OLED-дисплеи" — отметили разработчики.

Чтобы пользователи могли насладиться повышенной яркостью в любой среде, телевизор Wallpaper также использует экран, который обещает самый низкий коэффициент отражения среди всех телевизоров LG.

OLED evo W6 работает под управлением новейшей webOS с голосовым переключением профилей, поиском контента на основе искусственного интеллекта и LG Gallery+, которая превращает экран во вращающийся художественный дисплей, когда вы ничего не смотрите.

Телевизор получил процессор LG Alpha 11 AI Gen3 и обеспечивает разрешение 4K, частоту обновления 165 Гц, а также встроенную поддержку Nvidia G-Sync и AMD FreeSync Premium. Как и остальная линейка OLED-телевизоров LG, W6 включает сервис LG Gallery+ с более 4500 изображениями.

Напомним, Samsung представила 130-дюймовый телевизор R95H, который сейчас может похвастаться самым большим на рынке дисплеем Micro RGB.

Фокус также сообщал, что LG представит на CES 2026 новый телевизор LG Gallery, который использует технологию Mini LED вместо OLED.