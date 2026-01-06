Звичайні OLED-дисплеї в минулому: LG представила новітній надтонкий бездротовий телевізор

Компанія LG Electronics представила свою найновішу лінійку OLED-телевізорів на виставці CES 2026. Головною подією стало повернення культового телевізора Wallpaper.

Модель OLED evo W6, яка відроджує дизайн надтонкого телевізора LG, вперше представленого у 2017 році, тепер підтримує підключення True Wireless та Hyper Radiant Color Technology 2. Про це йдеться в пресрелізі LG.

За словами виробника, LG OLED evo W6 спроєктований таким чином, щоб зливатися з навколишнім простором. Телевізор отримав надтонкий 9,5-міліметровий корпус, а покращене настінне кріплення дозволяє повісити його впритул до стіни.

Технологія True Wireless від LG1 дозволяє розміщувати телевізор практично в будь-якому місці кімнати. Усі входи розташовані на приставці Zero Connect Box, яку можна розташувати на відстані до 10 метрів.

"Там, де вишуканий дизайн поєднується з передовими бездротовими технологіями для бездротової передачі відео та аудіо у форматі 4K без візуальних втрат, телевізор Wallpaper є найтоншим у світі справжнім бездротовим OLED-телевізором", — стверджує LG.

Окрім того, компанія представила новий стандарт для наступних OLED-телевізорів зі своєю технологією Hyper Radiant Color Technology 2. Вона забезпечує покращення чорного кольору, кольору та яскравості до найвищого рівня, одночасно зменшуючи відблиски.

"Ця еволюція дозволяє телевізору Wallpaper бути найяскравішим за всю історію. Завдяки технології Brightness Booster Ultra він досягає до 3,9 раза вищого рівня яскравості, ніж звичайні OLED-дисплеї" — наголосили розробники.

Щоб користувачі могли насолодитися підвищеною яскравістю в будь-якому середовищі, телевізор Wallpaper також використовує екран, який обіцяє найнижчий коефіцієнт відбиття серед усіх телевізорів LG.

OLED evo W6 працює під управлінням найновішої webOS з голосовим перемиканням профілів, пошуком контенту на основі штучного інтелекту та LG Gallery+, яка перетворює екран на обертовий художній дисплей, коли ви нічого не дивитеся.

Телевізор отримав процесор LG Alpha 11 AI Gen3 та забезпечує роздільну здатність 4K, частоту оновлення 165 Гц, а також вбудовану підтримку Nvidia G-Sync та AMD FreeSync Premium. Як і решта лінійки OLED-телевізорів LG, W6 включає сервіс LG Gallery+ з понад 4500 зображеннями.

Нагадаємо, Samsung представила 130-дюймовий телевізор R95H, який наразі може похвалитися найбільшим на ринку дисплеєм Micro RGB.

Фокус також повідомляв, що LG представить на CES 2026 новий телевізор LG Gallery, який використовує технологію Mini LED замість OLED.