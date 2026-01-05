Прощавай, OLED: вийшов перший у світі 130-дюймовий телевізор Micro RGB (фото)

Компанія Samsung Electronics представила на виставці CES 2026 130-дюймовий телевізор R95H, який наразі може похвалитися найбільшим на ринку дисплеєм Micro RGB.

Samsung R95H підтримує 100% колірної гами BT.2020, що є найширшим колірним діапазоном, доступним серед сучасних телевізорів, стверджує Samsung у пресрелізі.

Повідомляється, що новий телевізор отримав сучасну, натхненну галерейною естетикою рамку Timeless Frame. Рамка розроблена таким чином, щоб екран нагадував велике вікно. Динаміки вбудовані в саму рамку, а звук налаштовано відповідно до масштабу дисплея, щоб звук природніше поєднувався з подіями на екрані.

Телевізор Samsung R95H Фото: Samsung Electronics

R95H працює під керуванням оновленої системи Samsung Vision AI Companion. Вона включає голосовий пошук, рекомендації контенту, а також доступ до таких функцій, як AI Football Mode Pro, Live Translate та Generative Wallpaper.

Окрім того, система підтримує інтеграцію з такими сервісами, як Microsoft Copilot та Perplexity. Аудіофункції включають підтримку Eclipsa Audio, розроблену для створення більш захопливого звучання, яке відповідає розміру дисплея.

"Micro RGB є вершиною наших інновацій у сфері якості зображення, а нова 130-дюймова модель розвиває це бачення ще далі", — заявив виконавчий віце-президент підрозділу візуальних дисплеїв Samsung Хун Лі.

