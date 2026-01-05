Прощай, OLED: вышел первый в мире 130-дюймовый телевизор Micro RGB (фото)

Компания Samsung Electronics представила на выставке CES 2026 130-дюймовый телевизор R95H, который сейчас может похвастаться самым большим на рынке дисплеем Micro RGB.

Samsung R95H поддерживает 100% цветовой гаммы BT.2020, что является самым широким цветовым диапазоном, доступным среди современных телевизоров, утверждает Samsung в пресс-релизе.

Сообщается, что новый телевизор получил современную, вдохновленную галерейной эстетикой рамку Timeless Frame. Рамка разработана таким образом, чтобы экран напоминал большое окно. Динамики встроены в саму рамку, а звук настроен в соответствии с масштабом дисплея, чтобы звук более естественно сочетался с событиями на экране.

Телевизор Samsung R95H Фото: Samsung Electronics

R95H работает под управлением обновленной системы Samsung Vision AI Companion. Она включает голосовой поиск, рекомендации контента, а также доступ к таким функциям, как AI Football Mode Pro, Live Translate и Generative Wallpaper.

Кроме того, система поддерживает интеграцию с такими сервисами, как Microsoft Copilot и Perplexity. Аудиофункции включают поддержку Eclipsa Audio, разработанную для создания более захватывающего звучания, которое соответствует размеру дисплея.

"Micro RGB является вершиной наших инноваций в области качества изображения, а новая 130-дюймовая модель развивает это видение еще дальше", — заявил исполнительный вице-президент подразделения визуальных дисплеев Samsung Хун Ли.

