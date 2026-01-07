Найкращі бюджетні 40-дюймові телевізори 2026 року: які моделі варто купити (фото)

Експерти ZDNET протестували й оцінили найкращі 40-дюймові телевізори від таких брендів, як Samsung, Sony і TCL, щоб допомогти знайти підходящий варіант для обмеженого бюджету.

Хоча 40-дюймовий телевізор може бути не найпопулярнішим розміром, бренди пропонують чудові варіанти з функціями, що постачаються в стандартній комплектації для домашніх розваг: роздільна здатність 4K, поліпшена обробка звуку і зображення, вища частота оновлення, а також підключення через Bluetooth і Wi-Fi пише zdnet.com.

Sony Bravia 2 II: кращий загалом

Sony Bravia 2 II — чудовий варіант, якщо потрібен телевізор із меншим екраном, який пропонує безліч інтелектуальних функцій, а також чудову якість зображення і звуку. Ви отримаєте роздільну здатність 4K і частоту оновлення 60 Гц, що забезпечить більш плавне зображення в усьому, від прямих трансляцій спортивних подій і стрімінга до консольних ігор. Ви також отримаєте ексклюзивну підтримку VRR для PS5, щоб запобігти розривам і пригальмовуванню екрана.

Телевізор Sony Bravia Фото: Sony

Незалежно від того, чи є ви кіноманом або геймером, Sony Bravia 2 II пропонує гідну якість зображення за свою ціну. Він також має безліч додаткових функцій, як-от голосове керування Alexa і Google Assistant, підтримка HDR і масштабування за допомогою ШІ.

Samsung U7900: найкращий для потокового мовлення

Samsung U7900 — чудовий телевізор для перегляду телепередач у прямому ефірі, фільмів і серіалів. Роздільна здатність 4K і частота оновлення 60 Гц забезпечують гідну якість зображення, а технологія Samsung Object Tracking Sound Lite забезпечує 3D-звук, який слідує за дією на екрані.

Телевізор Samsung Фото: Samsung

Завдяки підтримці тисяч потокових додатків, включно з Netflix, HBO Max і Disney+, ви зможете створити власну добірку фільмів і серіалів. Він також сумісний з додатком Samsung SmartThings для безшовної інтеграції в мережу розумного будинку.

Hisense QD6: найкращий 40-дюймовий Fire TV

Hisense QD6 поєднує в собі простоту платформи Fire TV з більш міцною конструкцією, ніж у телевізорів Amazon. Завдяки роздільній здатності 4K і частоті оновлення 60 Гц, чітка деталізація та плавний рух забезпечують найкращу якість перегляду. Спеціальний режим Filmmaker Mode створений спеціально для кіноманів. Автоматичне налаштування частоти кадрів, кольору та звуку дає змогу дивитися улюблені фільми так, як вони були задумані.

Телевізор Hisense QD6 Фото: RTINGS

QD6 — гарний вибір, якщо потрібен бюджетний телевізор, який забезпечить якісну потокову передачу з гідною якістю зображення і звуку. Dolby Vision і Dolby Atmos забезпечують більш захоплюючий перегляд і прослуховування під час потокового передавання фільмів, музики та ігор. Завдяки підтримці AirPlay ви зможете ділитися медіафайлами зі своїх пристроїв iOS.

Однак платформа Fire TV може бути не найкращим вибором, якщо мережа розумного будинку заснована на системі Google Home або Apple HomeKit. Підтримка віртуальних помічників, відмінних від Alexa, може бути нестабільною.

LG C5 OLED: найкращий 40-дюймовий OLED-телевізор

LG C5 OLED пропонує одну з найкращих якостей зображення, яку можна отримати в телевізорі, особливо в цьому класі розмірів. OLED-панель забезпечує поліпшену контрастність, більш чітку деталізацію і кращу передачу кольору для більш реалістичних зображень. Частота оновлення 120 Гц забезпечує один із найплавніших рухів у прямих трансляціях спортивних змагань і динамічних медіафайлів, які можна отримати в цьому класі розмірів, а Dolby Vision HDR допомагає навіть масштабованому контенту мати найкращий вигляд.

Телевізор LG C5 Фото: What Hi-Fi?

LG C5 OLED — це 40-дюймовий телевізор для тих, хто готовий трохи доплатити, щоб отримати один із найкращих телевізорів, які можна купити, незалежно від розміру екрана.

Toshiba V35: найкращий бюджетний 40-дюймовий телевізор

Toshiba V35 — це ультрабюджетний смарт-телевізор, що використовує платформу Fire TV для доступу до всіх потокових додатків. Ви отримаєте вбудоване голосове керування Alexa, аудіо DTS:X для кращої якості звуку і спеціальний ігровий режим з автоматичною низькою затримкою і згладжуванням руху.

Телевізор Toshiba Фото: Скриншот

V35 — чудовий варіант, якщо ви хочете придбати пристойний телевізор як другий екран. З роздільною здатністю 1080p якість зображення не така висока, як у його 4K-аналогів, але ви все одно отримаєте чудову якість перегляду фільмів, серіалів і відеоігор.

Оскільки Toshiba V35 — це бюджетна модель, доведеться пожертвувати деякими функціями, такими як роздільна здатність 4K, підтримка HDR і VRR для консольних ігор.

