Солнечные панели из Китая лишатся очень важного компонента: что с ними не так (фото)

Китайский производитель солнечных панелей Longi решил больше не использовать серебро при производстве своих солнечных элементов с тыльным контактом.

В период подъема цен на серебро, компания Longi, как и другие производители, понесла значительные убытки, так как платить за металл нужно было больше, что отразилось бы на себестоимости солнечных элементов, пишет solarquotes.com.au.

Серебро в основном используется в высокопроводящей пасте, которая образует "пальцы", "шины" и тыльные контакты на солнечных элементах. Сейчас серебро дорогое: около 2,53 доллара США за грамм. В июне прошлого года этот металл стоил 1,08 доллара за грамм, что даже тогда было дорого, отмечают авторы.

По данным различных источников, в солнечной панели используется около 20 граммов серебра. Учитывая нынешнюю низкую стоимость солнечных панелей (например, 120 долларов за неплохую бюджетную панель мощностью 440 Вт – и это розничная цена), серебро составляет значительную часть стоимости материалов.

Відео дня

Компания Longi заявляет, что перейдет на использование цветных металлов в качестве замены и начнет применять их во втором квартале этого года.

Солнечная панель Longi Фото: pv magazine

Сколько сэкономит Longi?

Отказ от использования серебра позволит сэкономить, на первый взгляд, всего 0,02 юаня за ватт. Это примерно 0,29 цента по текущему обменному курсу. Но стоит подумать об объеме. В 2024 году общий объем поставок модулей HPBC (с задним контактом) компанией Longi, в которых, по словам компании, серебро легко заменить, достиг более 17 ГВт за весь год. Итак, применив экономию к этим цифрам:

17 ГВт = 17 000 000 000 ватт

Экономия на ватт = 0,029 цента

Общая экономия = 49 216 400 долларов США

Это значительная сумма, заключают эксперты.

Солнечная индустрия поглощает запасы серебра

По данным Международного института драгоценных металлов (IPMI), в 2024 году спрос на серебро для фотоэлектрических систем составил 6 577 тонн, а на солнечную индустрию в прошлом году приходилось 19% мирового спроса на серебро.

Этот спрос может только расти. Исследование, опубликованное всего несколько дней назад, предполагает, что к 2030 году предложение может удовлетворить только 62–70% спроса на серебро, который, по прогнозам авторов, составит 48 000–54 000 тонн в год.

"Ожидается, что солнечная энергетика станет самым быстрорастущим источником спроса на серебро, достигнув 10 000–14 000 тонн в год (29–41 % от предложения)", — говорится в исследовании. "Несмотря на замедление роста, спрос со стороны конкурирующих секторов может вырасти до 38 000–40 000 тонн в год".

Но Longi — не единственный производитель, отказывающийся от серебра, и наблюдается существенный прогресс в более эффективных процессах извлечения материалов для солнечных элементов, поэтому, возможно, этот сценарий не осуществится, заключили авторы.

Ранее мы сообщали, что людей уговаривают массово отказаться от солнечных панелей в одной стране. Закон штата Мичиган (США) предписывает использовать солнечные фотоэлектрические элементы для замены надежных и доступных угольных, газовых и атомных электростанций. Но на практике это не работает