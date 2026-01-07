Сонячні панелі з Китаю позбудуться дуже важливого компонента: що з ними не так (фото)

Китайський виробник сонячних панелей Longi вирішив більше не використовувати срібло при виробництві своїх сонячних елементів з тильним контактом.

У період підйому цін на срібло, компанія Longi, як і інші виробники, зазнала значних збитків, оскільки платити за метал потрібно було більше, що позначилося б на собівартості сонячних елементів, пише solarquotes.com.au.

Срібло здебільшого використовується у високопровідній пасті, яка утворює "пальці", "шини" і тильні контакти на сонячних елементах. Зараз срібло дороге: близько 2,53 долара США за грам. У червні минулого року цей метал коштував 1,08 долара за грам, що навіть тоді було дорого, зазначають автори.

За даними різних джерел, у сонячній панелі використовується близько 20 грамів срібла. З огляду на нинішню низьку вартість сонячних панелей (наприклад, 120 доларів за непогану бюджетну панель потужністю 440 Вт — і це роздрібна ціна), срібло становить значну частину вартості матеріалів.

Відео дня

Компанія Longi заявляє, що перейде на використання кольорових металів як заміну і почне застосовувати їх у другому кварталі цього року.

Сонячна панель Longi Фото: pv magazine

Скільки заощадить Longi?

Відмова від використання срібла дасть змогу заощадити, на перший погляд, лише 0,02 юаня за ват. Це приблизно 0,29 цента за поточним обмінним курсом. Але варто подумати про обсяг. У 2024 році загальний обсяг поставок модулів HPBC (із заднім контактом) компанією Longi, в яких, за словами компанії, срібло легко замінити, досяг понад 17 ГВт за весь рік. Отже, застосувавши економію до цих цифр:

17 ГВт = 17 000 000 000 000 ват

Економія на ват = 0,029 цента

Загальна економія = 49 216 400 доларів США

Це значна сума, підсумовують експерти.

Сонячна індустрія поглинає запаси срібла

За даними Міжнародного інституту дорогоцінних металів (IPMI), у 2024 році попит на срібло для фотоелектричних систем становив 6 577 тонн, а на сонячну індустрію минулого року припадало 19% світового попиту на срібло.

Цей попит може тільки зростати. Дослідження, опубліковане лише кілька днів тому, припускає, що до 2030 року пропозиція може задовольнити лише 62-70% попиту на срібло, який, за прогнозами авторів, становитиме 48 000-54 000 тонн на рік.

"Очікується, що сонячна енергетика стане найшвидше зростаючим джерелом попиту на срібло, досягнувши 10 000-14 000 тонн на рік (29-41 % від пропозиції)", — йдеться в дослідженні. "Незважаючи на уповільнення зростання, попит з боку конкуруючих секторів може зрости до 38 000-40 000 тонн на рік".

Але Longi — не єдиний виробник, який відмовляється від срібла, і спостерігається істотний прогрес у більш ефективних процесах вилучення матеріалів для сонячних елементів, тому, можливо, цей сценарій не здійсниться, підсумували автори.

Раніше ми повідомляли, що людей вмовляють масово відмовитися від сонячних панелей в одній країні. Закон штату Мічиган (США) наказує використовувати сонячні фотоелектричні елементи для заміни надійних і доступних вугільних, газових і атомних електростанцій. Але на практиці це не працює