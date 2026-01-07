Солнечные батареи резко подешевеют: какая проблема вынудила Китай снизить цены

Крупный китайский производитель Longi Green Energy Technology Co. заменяет серебро в своих солнечных модулях на фоне подорожания этого ценного металла.

Компания планирует перепрофилировать производство, используя более дешевые металлы, во втором квартале 2026 году, что может снизить стоимость панелей. Об этом пишет информационное агентство Bloomberg, ссылаясь на заявление Longi.

Серебро используется в контактах и является самым дорогостоящим элементом солнечных батарей. Сейчас цены на него подскочили до рекордной отметки в 13 000 долларов за тонну, поскольку спрос со стороны производителей фотоэлектрических систем значительно превышает предложение. На стоимость серебра также влияет геополитическая напряженность и снижение процентных ставок Федеральной резервной системой.

Відео дня

В 2024 году цены на серебро выросли примерно в три раза. В октябре 2025 года, по данным BloombergNEF, металл продавали в диапазоне 50 долларов за унцию, что составляет более 17% от цены солнечных модулей за ватт, по сравнению с 12% двумя месяцами ранее и 3% в 2023 году. В конце декабря цена на серебро превысила 84 доллара за унцию.

Longi производит солнечные элементы с тыльным контактом, которые вырабатывают больше энергии из того же количества солнечного света. Хотя они занимают меньшую долю рынка по сравнению с более распространенной технологией TOPCon, в элементах с тыльным контактом проще заменить серебро неблагородными металлами.

Подход Longi разделяют и другие китайские производители солнечных батарей, например, компания Jinko Solar Co. в декабре заявила о возможности достижения крупномасштабного производства панелей с использованием таких цветных металлов, как медь, уже в этом году. Со своей стороны, Shanghai Aiko Solar Energy Co. уже запустила производство солнечных элементов без серебра, с начальной мощностью 6,5 гигаватт.

Производители ищут альтернативы, поэтому спрос на серебро может снизиться. По оценкам BNEF, использование серебра в отрасли сократится на 7% в 2025 году, несмотря на 15-процентный рост объемов ввода солнечных электростанций в эксплуатацию в мире.

Прогресс идет медленно, поскольку использование альтернативных материалов, таких как медь, может привести к увеличению затрат на сборку и вызывает опасения по поводу надежности. Заменить серебро в ячейках TOPCon особенно сложно, ведь для их изготовления используется очень высокая температура, и медь ее просто не выдерживает.

Ранее писали, какие убытки понесли производители солнечных панелей из-за повышения цен на серебро. Как подсчитали эксперты, замена материала позволит им сэкономить.