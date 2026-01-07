Сонячні батареї різко подешевшають: яка проблема змусила Китай знизити ціни

Великий китайський виробник Longi Green Energy Technology Co. замінює срібло у своїх сонячних модулях на тлі подорожчання цього цінного металу.

Компанія планує перепрофілювати виробництво, використовуючи дешевші метали, у другому кварталі 2026 року, що може знизити вартість панелей. Про це пише інформаційне агентство Bloomberg, посилаючись на заяву Longi.

Срібло використовується в контактах і є найдорожчим елементом сонячних батарей. Наразі ціни на нього підскочили до рекордної позначки в 13 000 доларів за тонну, оскільки попит з боку виробників фотоелектричних систем значно перевищує пропозицію. На вартість срібла також впливає геополітична напруженість і зниження процентних ставок Федеральною резервною системою.

У 2024 році ціни на срібло зросли приблизно втричі. У жовтні 2025 року, за даними BloombergNEF, метал продавали в діапазоні 50 доларів за унцію, що становить понад 17% від ціни сонячних модулів за ват, порівняно з 12% двома місяцями раніше і 3% у 2023 році. Наприкінці грудня ціна на срібло перевищила 84 долари за унцію.

Longi виробляє сонячні елементи з тильним контактом, які виробляють більше енергії з тієї ж кількості сонячного світла. Хоча вони займають меншу частку ринку порівняно з більш поширеною технологією TOPCon, в елементах з тильним контактом простіше замінити срібло неблагородними металами.

Підхід Longi поділяють і інші китайські виробники сонячних батарей, наприклад, компанія Jinko Solar Co. у грудні заявила про можливість досягнення великомасштабного виробництва панелей з використанням таких кольорових металів, як мідь, уже цього року. Зі свого боку, Shanghai Aiko Solar Energy Co. вже запустила виробництво сонячних елементів без срібла, з початковою потужністю 6,5 гігават.

Виробники шукають альтернативи, тому попит на срібло може знизитися. За оцінками BNEF, використання срібла в галузі скоротиться на 7% у 2025 році, незважаючи на 15-відсоткове зростання обсягів введення сонячних електростанцій в експлуатацію у світі.

Прогрес іде повільно, оскільки використання альтернативних матеріалів, як-от мідь, може призвести до збільшення витрат на складання і викликає побоювання з приводу надійності. Замінити срібло в комірках TOPCon особливо складно, адже для їх виготовлення використовується дуже висока температура, і мідь її просто не витримує.

Раніше писали, яких збитків зазнали виробники сонячних панелей через підвищення цін на срібло. Як підрахували експерти, заміна матеріалу дасть їм змогу заощадити.