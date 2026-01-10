Дешевые смартфоны для тех, кто хочет сэкономить: какие 3 модели рекомендуют эксперты (фото)

Смартфоны прошлых лет работают ни чуть не хуже, чем новомодные новинки. Эксперты bgr.com приводят в пример Pixel 7 Pro, Galaxy Z Flip 4 и Razr+ (2024).

Если вы не видите смысла в покупке супердорогого флагмана, стоит обратить внимание на подержанные модели, выпущенные 3 года назад и работающие на хорошем уровне, пишет издание bgr.com.

Google Pixel 7 Pro

Pixel 7 Pro вышел в 2022 году. В нем были исправлены многие проблемы серии Pixel 6, такие как программные ошибки и неудовлетворительное время автономной работы, при этом цена была ниже, чем у Samsung, — 899 долларов. С тех пор прошло несколько лет, и сегодня можно приобрести подержанный 7 Pro в хорошем состоянии всего за 245 долларов.

Смартфон Google Pixel 7 Pro Фото: Trusted Reviews

Телефон получил 6,7-дюймовую OLED-панель с разрешением 1440p и частотой обновления 120 Гц. По отзывам, дисплей обеспечивает действительно приятные цвета, достаточно четкий и даже поддерживает HDR для всех ваших сеансов просмотра сериалов на Netflix.

Лучшая часть владения Pixel — это чистый программный интерфейс без лишних приложений. Хотя процессор Tensor G2, очевидно, не так мощен, как чип Qualcomm того же года, он справляется практически с любой задачей, включая игры. Время автономной работы, благодаря батарее емкостью 5000 мАч, должно хватить как минимум на день использования.

Смартфон оснащен тремя камерами: 50-мегапиксельной основной, 12-мегапиксельной сверхширокоугольной и 48-мегапиксельной перископической камерой с 5-кратным зумом. Фотографии отличаются превосходной детализацией, широкими возможностями HDR, а управление тонами кожи от Google остается одним из лучших в отрасли. Pixel 7 Pro также гарантированно получает обновления безопасности до 2027 года.

Samsung Galaxy Z Flip 4

До появления iPhone в 2007 году телефоны-раскладушки были на пике популярности. Эти удобные устройства можно было закрывать, когда они не использовались. После того, как Motorola возродила форм-фактор раскладных телефонов, Samsung в 2020 году ответила моделью Z Flip, которую можно было открыть, чтобы использовать складной дисплей. Z Flip 4 — четвертая версия этой линейки, дебютировавшая в 2022 году по цене 1000 долларов. Сегодня гаджет в отличном состоянии можно приобрести за 220 долларов.

Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 4 Фото: Samsung

Телефон Z Flip имеет два экрана. Внешний дисплей размером 1,9 дюйма можно использовать для проверки уведомлений и переключения быстрых настроек. Внутренний складной дисплей — это 6,7-дюймовая AMOLED-панель Full HD+, работающая с частотой от 1 Гц до 120 Гц. В этом поколении Samsung также переработала механизм шарнира, сделав его более прочным для длительного использования.

Хотя чип Qualcomm Snapdragon 8+ первого поколения по-прежнему работает безупречно, ресурсоемкие игры могут привести к перегреву и снижению производительности. Здесь работает One UI поверх Android 16, и интерфейс такой же, как и на любом другом телефоне Samsung, с добавлением некоторых эксклюзивных функций для складных телефонов.

Двойные задние камеры не так хороши, как у моноблоков, но они делают неплохие фотографии, особенно при использовании основного датчика для селфи. Самое важное, что Z Flip 4 будет продолжать получать обновления безопасности как минимум еще один год.

Motorola Razr+ (2024)

Motorola положила начало моде на телефоны-раскладушки с оригинальным Moto Razr в 2004 году. Он был настолько популярен, что компания возродила линейку в 2019-м, добавив внутренний складной дисплей и внешний защитный экран. Moto Razr+ 2024 привнес значительные улучшения, сохранив ту же цену в 999 долларов. Однако теперь можно приобрести экземпляр всего за 250 долларов.

Смартфон Motorola Razr+ (2024) Фото: Android Authority

Смартфон имеет внутренний 6,9-дюймовый FHD+ pOLED-дисплей с частотой обновления 165 Гц. LTPO-панель может динамически регулировать частоту обновления в зависимости от контента и достигает пиковой яркости в 3000 нит. Внешний 4,1-дюймовый экран с частотой 165 Гц позволяет использовать телефон в закрытом состоянии постоянно, поскольку все приложения, игры и инструменты будут работать на нем.

Razr+ оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 3, который может запускать все игры из Play Store без каких-либо проблем. Кроме того, батарея емкостью 4000 мАч позволяет Razr+ легко работать целый день. Двойные камеры, хотя и не лучшие для съемки в помещении, выигрывают от дополнительной универсальности складного форм-фактора. Motorola пообещала три года обновлений программного обеспечения до Android 17.

