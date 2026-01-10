Дешеві смартфони для тих, хто хоче заощадити: які 3 моделі рекомендують експерти (фото)

Смартфони минулих років працюють ні трохи не гірше, ніж новомодні новинки. Експерти bgr.com наводять як приклад Pixel 7 Pro, Galaxy Z Flip 4 і Razr+ (2024).

Якщо ви не бачите сенсу в покупці супердорогого флагмана, варто звернути увагу на старі моделі, випущені 3 роки тому, які працюють на хорошому рівні, пише видання bgr.com.

Google Pixel 7 Pro

Pixel 7 Pro вийшов у 2022 році. У ньому було виправлено багато проблем серії Pixel 6, такі як програмні помилки і незадовільний час автономної роботи, при цьому ціна була нижчою, ніж у Samsung, — 899 доларів. Відтоді минуло кілька років, і сьогодні можна придбати уживаний 7 Pro в хорошому стані всього за 245 доларів.

Смартфон Google Pixel 7 Pro Фото: Trusted Reviews

Телефон отримав 6,7-дюймову OLED-панель з роздільною здатністю 1440p і частотою оновлення 120 Гц. За відгуками, дисплей забезпечує справді приємні кольори, досить чіткий і навіть підтримує HDR для всіх ваших сеансів перегляду серіалів на Netflix.

Найкраща частина володіння Pixel — це чистий програмний інтерфейс без зайвих додатків. Хоча процесор Tensor G2, вочевидь, не такий потужний, як чип Qualcomm того ж року, він справляється практично з будь-яким завданням, включно з іграми. Часу автономної роботи, завдяки батареї ємністю 5000 мАг, повинно вистачити як мінімум на день використання.

Смартфон оснащений трьома камерами: 50-мегапіксельною основною, 12-мегапіксельною надширококутною і 48-мегапіксельною перископічною камерою з 5-кратним зумом. Фотографії вирізняються чудовою деталізацією, широкими можливостями HDR, а управління тонами шкіри від Google залишається одним із найкращих у галузі. Pixel 7 Pro також гарантовано отримує оновлення безпеки до 2027 року.

Samsung Galaxy Z Flip 4

До появи iPhone у 2007 році телефони-розкладачки були на піку популярності. Ці зручні пристрої можна було закривати, коли вони не використовувалися. Після того, як Motorola відродила форм-фактор розкладних телефонів, Samsung у 2020 році відповіла моделлю Z Flip, яку можна було відкрити, щоб використовувати складаний дисплей. Z Flip 4 — четверта версія цієї лінійки, що дебютувала у 2022 році за ціною 1000 доларів. Сьогодні гаджет у відмінному стані можна придбати за 220 доларів.

Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 4 Фото: Samsung

Телефон Z Flip має два екрани. Зовнішній дисплей розміром 1,9 дюйма можна використовувати для перевірки сповіщень і перемикання швидких налаштувань. Внутрішній складаний дисплей — це 6,7-дюймова AMOLED-панель Full HD+, що працює з частотою від 1 Гц до 120 Гц. У цьому поколінні Samsung також переробила механізм шарніра, зробивши його міцнішим для тривалого використання.

Хоча чип Qualcomm Snapdragon 8+ першого покоління, як і раніше, працює бездоганно, ресурсомісткі ігри можуть призвести до перегріву і зниження продуктивності. Тут працює One UI поверх Android 16, і інтерфейс такий самий, як і на будь-якому іншому телефоні Samsung, з додаванням деяких ексклюзивних функцій для складних телефонів.

Подвійні задні камери не такі хороші, як у моноблоків, але вони роблять непогані фотографії, особливо при використанні основного датчика для селфі. Найважливіше, що Z Flip 4 продовжуватиме отримувати оновлення безпеки як мінімум ще один рік.

Motorola Razr+ (2024)

Motorola поклала початок моді на телефони-розкладачки з оригінальним Moto Razr у 2004 році. Він був настільки популярний, що компанія відродила лінійку в 2019-му, додавши внутрішній складаний дисплей і зовнішній захисний екран. Moto Razr+ 2024 привніс значні поліпшення, зберігши ту саму ціну в 999 доларів. Однак тепер можна придбати екземпляр лише за 250 доларів.

Смартфон Motorola Razr+ (2024) Фото: Android Authority

Смартфон має внутрішній 6,9-дюймовий FHD+ pOLED-дисплей із частотою оновлення 165 Гц. LTPO-панель може динамічно регулювати частоту оновлення залежно від контенту і досягає пікової яскравості в 3000 ніт. Зовнішній 4,1-дюймовий екран із частотою 165 Гц дає змогу використовувати телефон у закритому стані постійно, оскільки всі додатки, ігри та інструменти працюватимуть на ньому.

Razr+ оснащений процесором Snapdragon 8 Gen 3, який може запускати всі ігри з Play Store без будь-яких проблем. Крім того, батарея ємністю 4000 мАг дозволяє Razr+ легко працювати цілий день. Подвійні камери, хоча й не найкращі для зйомки в приміщенні, виграють від додаткової універсальності складного форм-фактора. Motorola пообіцяла три роки оновлень програмного забезпечення до Android 17.

Раніше ми писали про те, що може з'явитися смартфон з батареєю на 20 000 мАг. Згідно з витоком, південнокорейський гігант може представити телефон із рекордним акумулятором, проте експерти Authority Media ставляться до цього зі скепсисом.