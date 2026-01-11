Названы лучшие ОС для смарт-телевизоров: Google TV и Samsung Tizen в рейтинг не попали

В списке оказались такие операционные системы, как Roku OS, Apple tvOS и LG webOS.

Операционная система телевизора — это его ядро. Если у ТВ-панели плохая ОС, это может сделать ее медленной и низкокачественной, в то время как хорошая ОС может создать ощущение премиум-класса даже при скромном экране. Учитывая это, эксперты проанализировали сотни комментариев пользователей, предоставив конкретные рекомендации для каждой платформы, пишет bgr.com.

Apple tvOS

Apple не производит телевизоры, но ее устройство для потокового вещания, Apple TV, работает на Apple tvOS и предлагает лучший пользовательский опыт. Это единственная практически безупречная операционная система для телевизоров — никаких задержек, никакой рекламы и плавный пользовательский интерфейс 4K. Один пользователь на Best Buy даже считает, что эта ОС недооценена: "Лучше не найти! Супербыстрая реакция! Отсутствие рекламы в операционной системе — это так здорово и, на мой взгляд, недооценено", — написал он.

Устройства для Apple tvOS Фото: pocket-lint.com

TvOS 18 представила три полезные функции: InSight, автоматические субтитры и Enhance Dialogue, что вывело ее вперед по сравнению с другими платформами. InSight позволяет в режиме реального времени видеть подробную информацию об актерах, музыке и персонажах. Функция Enhance Dialogue использует машинное обучение и автоматически улучшает озвучку в любом контенте для большей четкости на фоне шума или музыки. Автоматические субтитры появляются в нужный момент, когда диалог в фильме или сериале не соответствует языку пользователя.

Главный недостаток: операционная система не встроена ни в один телевизор, поэтому придется покупать дорогостоящую отдельную приставку. Тем не менее, она не перегруженная и простая в навигации, в отличие от большинства телевизионных платформ, где часто возникает ощущение, что вы боретесь с интерфейсом, чтобы посмотреть фильм.

LG webOS

LG приобрела webOS у HP в 2013 году и сделала ее своей собственной операционной системой, которая с тех пор работает на смарт-телевизорах бренда. За эти годы она улучшилась, и на данный момент имеет специальный инструмент, который дает ей преимущество перед большинством других операционных систем: пульт Magic Remote. Он использует движение "наведи и щелкни", а не ручную прокрутку, как на традиционных пультах. Вводить пароли и осуществлять поиск стало проще, а пользовательский интерфейс работает плавно, без задержек, отличается яркими цветами и очень удобен для людей, не разбирающихся в технике.

Телевизор с LG webOS Фото: LG

Обновления с 2024 года добавили полноэкранные меню главного экрана, которые ранее находились внизу, а также рекламу, которая, по мнению некоторых пользователей, мешает работе. На некоторых моделях даже отображается реклама в качестве заставки, что многим пользователям не нравится.

Roku OS

Roku OS надежная, простая и плавно работающая без лишних функций или серьезных проблем. Интерфейс может показаться немного устаревшим, но он очень надежен и удобен в использовании даже для людей, не разбирающихся в технике. На Reddit один пользователь подтверждает этот факт, отмечая: "Интерфейс Roku чрезвычайно прост. Мне он кажется очень скучным, но в то же время очень простым". Он также хорошо интегрируется с Alexa. Простота использования — вот что ставит Roku на третье место, опережая такие устройства, как Google TV.

Телевизор с Roku OS Фото: Roku/Canva

Стабильность — еще одна черта, которая позволяет Roku опережать остальных. Пользователи любят его, потому что он хорошо работает, не засыпая их нежелательными рекомендациями. Что наиболее важно, ТВ-стики Roku предлагают множество преимуществ и являются одними из самых доступных высококачественных потоковых устройств. Более старые телевизоры таких марок, как TCL и Hisense, поставляются с операционной системой Roku TV, но Roku начала выпускать собственные телевизоры в 2023 году. 55-дюймовый телевизор Roku Pro Series так же хорош, как и программное обеспечение, и его стоит приобрести, если вас устраивают возможности ОС.

