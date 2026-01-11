Названо найкращі ОС для смарт-телевізорів: Google TV і Samsung Tizen до рейтингу не потрапили

У списку опинилися такі операційні системи, як Roku OS, Apple tvOS та LG webOS.

Операційна система телевізора — це його ядро. Якщо у ТВ-панелі погана ОС, це може зробити її повільною і низькоякісною, в той час як хороша ОС може створити відчуття преміум-класу навіть за скромного екрану. З огляду на це, експерти проаналізували сотні коментарів користувачів, надавши конкретні рекомендації для кожної платформи, пише bgr.com.

Apple tvOS

Apple не виробляє телевізори, але її пристрій для потокового мовлення, Apple TV, працює на Apple tvOS і пропонує найкращий користувацький досвід. Це єдина практично бездоганна операційна система для телевізорів — жодних затримок, жодної реклами та плавний користувацький інтерфейс 4K. Один користувач на Best Buy навіть вважає, що ця ОС недооцінена: "Краще не знайти! Супершвидка реакція! Відсутність реклами в операційній системі — це так здорово і, на мій погляд, недооцінено", — написав він.

Відео дня

Пристрої для Apple tvOS Фото: pocket-lint.com

TvOS 18 представила три корисні функції: InSight, автоматичні субтитри та Enhance Dialogue, що вивело її вперед порівняно з іншими платформами. InSight дає змогу в режимі реального часу бачити детальну інформацію про акторів, музику та персонажів. Функція Enhance Dialogue використовує машинне навчання і автоматично покращує озвучку в будь-якому контенті для більшої чіткості на тлі шуму або музики. Автоматичні субтитри з'являються в потрібний момент, коли діалог у фільмі або серіалі не відповідає мові користувача.

Головний недолік: операційна система не вбудована в жоден телевізор, тому доведеться купувати дорогу окрему приставку. Проте, вона не перевантажена і проста в навігації, на відміну від більшості телевізійних платформ, де часто виникає відчуття, що ви боретеся з інтерфейсом, щоб подивитися фільм.

LG webOS

LG придбала webOS у HP у 2013 році та зробила її своєю власною операційною системою, яка відтоді працює на смарт-телевізорах бренду. За ці роки вона покращилася, і на даний момент має спеціальний інструмент, який дає їй перевагу перед більшістю інших операційних систем: пульт Magic Remote. Він використовує рух "наведи і клацни", а не ручне прокручування, як на традиційних пультах. Вводити паролі та здійснювати пошук стало простіше, а призначений для користувача інтерфейс працює плавно, без затримок, вирізняється яскравими кольорами та є дуже зручним для людей, які не розбираються в техніці.

Телевізор з LG webOS Фото: LG

Оновлення з 2024 року додали повноекранні меню головного екрана, які раніше знаходилися внизу, а також рекламу, яка, на думку деяких користувачів, заважає роботі. На деяких моделях навіть відображається реклама як заставка, що багатьом користувачам не подобається.

Roku OS

Roku OS надійна, проста і плавно працює без зайвих функцій або серйозних проблем. Інтерфейс може здатися трохи застарілим, але він дуже надійний і зручний у використанні навіть для людей, які не розуміються на техніці. На Reddit один користувач підтверджує цей факт, зазначаючи: "Інтерфейс Roku надзвичайно простий. Мені він здається дуже нудним, але водночас дуже простим". Він також добре інтегрується з Alexa. Простота використання — ось що ставить Roku на третє місце, випереджаючи такі пристрої, як Google TV.

Телевізор з Roku OS Фото: Roku/Canva

Стабільність — ще одна риса, яка дозволяє Roku випереджати інших. Користувачі люблять його, тому що він добре працює, не засинаючи їх небажаними рекомендаціями. Що найбільш важливо, ТВ-стіки Roku пропонують безліч переваг і є одними з найдоступніших високоякісних потокових пристроїв. Старіші телевізори таких марок, як TCL і Hisense, поставляються з операційною системою Roku TV, але Roku почала випускати власні телевізори в 2023 році. 55-дюймовий телевізор Roku Pro Series так само гарний, як і програмне забезпечення, і його варто придбати, якщо вас влаштовують можливості ОС.

Раніше ми писали про те, який телевізор обійшов у рейтингу Samsung. Користувачі робили ставку на LG, Vizio і Hisense, а південнокорейський бренд безнадійно відстав.