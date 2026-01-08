Названы самые "глупые" телевизоры 2026 года: что не так с этими ТВ-панелями (фото)
Если смарт-ТВ работает с задержками, а экран то и дело зависает, то проблема может быть в операционной системе, тормозящей все процессы. Эксперты назвали худшие ОС.
Дешевый телевизор — не значит не качественный. Однако стоит учитывать не только характеристики аппаратной части, но и то, какая операционная система установлена на ТВ-панель, пишет медиа bgr.com.
VIDAA от Hisense
VIDAA — это собственная операционная система Hisense. Компания заменяет на нее Roku и Google TV в новых моделях, но эта ОС не является лучшим вариантом для большинства телевизоров.
Одно из ее достоинств — невероятная простота, легкость и быстродействие, но в отличие от Google TV и других систем, у нее относительно небольшая библиотека приложений. Пользователи регулярно жалуются на отсутствие нишевых, но важных приложений, таких как Stremio или любой другой крупный музыкальный плеер. На Reddit один человек пишет: "Программное обеспечение VIDAA ужасно. Нет Stremio, а Spotify — просто кошмар". Клиент Best Buy также говорит, что не рекомендовал бы Hisense VIDAA на телевизорах с диагональю экрана более 40 дюймов из-за частых зависаний.
VIDAA не позволяет устанавливать приложения Android, из-за чего телевизор больше похож на "умное" устройство, чем на смарт-ТВ. Он справляется с основными задачами просмотра, но опытные пользователи сразу же столкнутся с трудностями при работе с ОС.
Vizio OS (ранее SmartCast OS)
Телевизоры Vizio — самые доступные во многих магазинах. Однако программное обеспечение исторически было ахиллесовой пятой бренда. Поскольку ОС Vizio была построена на основе трансляции со смартфона, а не на наличии телевизионных приложений, она долгое время страдала от ошибок и проблем со стабильностью. Теперь ОС может запускать нативные приложения, но работа с ними не такая плавная, как на большинстве других основных телевизионных операционных систем. Операционная система Vizio остается нестабильной, поскольку получает частые обновления.
Большинство комментаторов на Reddit рекомендуют приобрести стриминговый стик вместо использования встроенной в телевизор функции SmartCast. Покупатель на Amazon написал, что у Vizio "странная ОС, которая любит показывать рекламу и иногда ведет себя странно". Несмотря на недостатки Vizio OS, аппаратная часть у самих телевизоров отличная.
Samsung Tizen
На интерфейс One UI в моделях 2024 и 2025 годов жалуются некоторые пользователи. "Интерфейс работает крайне медленно. Вы нажимаете кнопку, чтобы выбрать приложение или тип, и проходит несколько секунд, прежде чем эта кнопка будет распознана", — написал один пользователь в отзыве о Samsung 7 Series на сайте Best Buy. Другой покупатель написал, что интерфейс "абсолютно ужасен. Он крайне медленный и часто зависает". Samsung агрессивно размещает рекламу и свои каналы TV Plus прямо на главном экране, что также способствует замедлению работы.
Однако в обзоре Samsung S95D OLED от RTINGS говорится, что операционная система Tizen "быстрая и простая в использовании", что указывает на то, что она может быть слишком ресурсоемкой для старых телевизоров, но не для моделей высокого класса.
Ранее мы писали про лучшие бюджетные 40-дюймовые телевизоры 2026 года. Эксперты ZDNET протестировали и оценили лучшие 40-дюймовые телевизоры от таких брендов, как Samsung, Sony и TCL, чтобы помочь найти подходящий вариант для ограниченного бюджета.