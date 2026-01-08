Названы самые "глупые" телевизоры 2026 года: что не так с этими ТВ-панелями (фото)

Если смарт-ТВ работает с задержками, а экран то и дело зависает, то проблема может быть в операционной системе, тормозящей все процессы. Эксперты назвали худшие ОС.

Дешевый телевизор — не значит не качественный. Однако стоит учитывать не только характеристики аппаратной части, но и то, какая операционная система установлена на ТВ-панель, пишет медиа bgr.com.

VIDAA от Hisense

VIDAA — это собственная операционная система Hisense. Компания заменяет на нее Roku и Google TV в новых моделях, но эта ОС не является лучшим вариантом для большинства телевизоров.

ОС VIDAA на телевизоре Hisense Фото: Hisense

Одно из ее достоинств — невероятная простота, легкость и быстродействие, но в отличие от Google TV и других систем, у нее относительно небольшая библиотека приложений. Пользователи регулярно жалуются на отсутствие нишевых, но важных приложений, таких как Stremio или любой другой крупный музыкальный плеер. На Reddit один человек пишет: "Программное обеспечение VIDAA ужасно. Нет Stremio, а Spotify — просто кошмар". Клиент Best Buy также говорит, что не рекомендовал бы Hisense VIDAA на телевизорах с диагональю экрана более 40 дюймов из-за частых зависаний.

VIDAA не позволяет устанавливать приложения Android, из-за чего телевизор больше похож на "умное" устройство, чем на смарт-ТВ. Он справляется с основными задачами просмотра, но опытные пользователи сразу же столкнутся с трудностями при работе с ОС.

Vizio OS (ранее SmartCast OS)

Телевизоры Vizio — самые доступные во многих магазинах. Однако программное обеспечение исторически было ахиллесовой пятой бренда. Поскольку ОС Vizio была построена на основе трансляции со смартфона, а не на наличии телевизионных приложений, она долгое время страдала от ошибок и проблем со стабильностью. Теперь ОС может запускать нативные приложения, но работа с ними не такая плавная, как на большинстве других основных телевизионных операционных систем. Операционная система Vizio остается нестабильной, поскольку получает частые обновления.

Телевизор с Vizio OS Фото: Vizio

Большинство комментаторов на Reddit рекомендуют приобрести стриминговый стик вместо использования встроенной в телевизор функции SmartCast. Покупатель на Amazon написал, что у Vizio "странная ОС, которая любит показывать рекламу и иногда ведет себя странно". Несмотря на недостатки Vizio OS, аппаратная часть у самих телевизоров отличная.

Samsung Tizen

На интерфейс One UI в моделях 2024 и 2025 годов жалуются некоторые пользователи. "Интерфейс работает крайне медленно. Вы нажимаете кнопку, чтобы выбрать приложение или тип, и проходит несколько секунд, прежде чем эта кнопка будет распознана", — написал один пользователь в отзыве о Samsung 7 Series на сайте Best Buy. Другой покупатель написал, что интерфейс "абсолютно ужасен. Он крайне медленный и часто зависает". Samsung агрессивно размещает рекламу и свои каналы TV Plus прямо на главном экране, что также способствует замедлению работы.

Телевизор с ОС Samsung Tizen Фото: Samsung

Однако в обзоре Samsung S95D OLED от RTINGS говорится, что операционная система Tizen "быстрая и простая в использовании", что указывает на то, что она может быть слишком ресурсоемкой для старых телевизоров, но не для моделей высокого класса.

