Названо "найдурніші" телевізори 2026 року: що не так із цими ТВ-панелями (фото)

Якщо смарт-ТВ працює із затримками, а екран раз у раз зависає, то проблема може бути в операційній системі, яка гальмує всі процеси. Експерти назвали найгірші ОС.

Дешевий телевізор — не означає не якісний. Однак варто враховувати не тільки характеристики апаратної частини, а й те, яка операційна система встановлена на ТВ-панель, пише медіа bgr.com.

VIDAA від Hisense

VIDAA — це власна операційна система Hisense. Компанія замінює на неї Roku та Google TV у нових моделях, але ця ОС не є найкращим варіантом для більшості телевізорів.

ОС VIDAA на телевізорі Hisense Фото: Hisense

Одна з її переваг — неймовірна простота, легкість і швидкодія, але на відміну від Google TV та інших систем, у неї відносно невелика бібліотека додатків. Користувачі регулярно скаржаться на відсутність нішевих, але важливих додатків, таких як Stremio або будь-який інший великий музичний плеєр. На Reddit одна людина пише: "Програмне забезпечення VIDAA жахливе. Немає Stremio, а Spotify — просто кошмар". Клієнт Best Buy також каже, що не рекомендував би Hisense VIDAA на телевізорах із діагоналлю екрана понад 40 дюймів через часті зависання.

VIDAA не дає змоги встановлювати додатки Android, через що телевізор більше схожий на "розумний" пристрій, ніж на смарт-ТБ. Він справляється з основними завданнями перегляду, але досвідчені користувачі відразу ж зіткнуться з труднощами під час роботи з ОС.

Vizio OS (раніше SmartCast OS)

Телевізори Vizio — найдоступніші в багатьох магазинах. Однак програмне забезпечення історично було ахіллесовою п'ятою бренду. Оскільки ОС Vizio була побудована на основі трансляції зі смартфона, а не на наявності телевізійних застосунків, вона тривалий час страждала від помилок і проблем зі стабільністю. Тепер ОС може запускати нативні додатки, але робота з ними не така плавна, як на більшості інших основних телевізійних операційних систем. Операційна система Vizio залишається нестабільною, оскільки отримує часті оновлення.

Телевізор із Vizio OS Фото: Vizio

Більшість коментаторів на Reddit рекомендують придбати стримінговий стік замість використання вбудованої в телевізор функції SmartCast. Покупець на Amazon написав, що у Vizio "дивна ОС, яка любить показувати рекламу й іноді поводиться дивно". Незважаючи на недоліки Vizio OS, апаратна частина у самих телевізорів відмінна.

Samsung Tizen

На інтерфейс One UI в моделях 2024 і 2025 років скаржаться деякі користувачі. "Інтерфейс працює вкрай повільно. Ви натискаєте кнопку, щоб вибрати застосунок або тип, і проходить кілька секунд, перш ніж ця кнопка буде розпізнана", — написав один користувач у відгуку про Samsung 7 Series на сайті Best Buy. Інший покупець написав, що інтерфейс "абсолютно жахливий. Він вкрай повільний і часто зависає". Samsung агресивно розміщує рекламу і свої канали TV Plus прямо на головному екрані, що також сприяє уповільненню роботи.

Телевізор з ОС Samsung Tizen Фото: Samsung

Однак в огляді Samsung S95D OLED від RTINGS йдеться про те, що операційна система Tizen "швидка і проста у використанні", що вказує на те, що вона може бути надто ресурсномісткою для старих телевізорів, але не для моделей високого класу.

