OnePlus выпустила новые смартфоны Turbo 6 с огромными батареями: характеристики и цены

Компания OnePlus выпустила в продажу в Китае новые выносливые смартфоны Turbo 6 и Turbo 6V, оснащенные аккумуляторами емкостью 9000 мАч.

Они бросают вызов Redmi Turbo 4 Pro, Poco F7 и другим смартфонам верхнего среднего ценового сегмента. Технические характеристики и цены обнародовали на официальном сайте бренда.

OnePlus Turbo 6 работает на базе чипсета Snapdragon 8 Gen 4. Его используют другие смартфоны верхнего среднего класса, такие как Redmi Turbo 4 Pro, Nothing Phone (3) и Poco F7.

Turbo 6 получил еще и 8-ядерный 4-нм чип оперативной памятью LPDDR5X, флэш-памятью UFS 4.1 и большой аккумулятором с поддержкой зарядки мощностью 80 Вт через порт USB 2.0 Type-C. Он оснащен 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2772 x 1272 пикселей, яркостью 1800 нит и частотой обновления 165 Гц.

Устройство весит 217 грамм и включает также неплохую систему камер:

основной датчик 50 Мп, диафрагма f/1.8, эквивалентное фокусное расстояние 26 мм, оптическая стабилизация изображения.

вспомогательный монохромный датчик 2 Мп, диафрагма f/2.4, эквивалентное фокусное расстояние 22 мм.

фронтальная камера 16 Мп, диафрагма f/2.4, эквивалентное фокусное расстояние 23 мм.

Cмартфон OnePlus Turbo 6 довольно мощный и выносливый Фото: OnePlus

Официальная цена OnePlus Turbo 6 начинается от 2299 юаней (~329 долларов США) с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Однако на старте продаж OnePlus снизила цену до 2099 юаней (~300 долларов США) в черном, серебристом и зеленом цветах.

В качестве альтернативы, в период предзаказа устройство можно было сконфигурировать с 512 ГБ памяти и/или 16 ГБ оперативной памяти за 3099 юаней (~445 долларов США) или 2899 юаней (~415 долларов США) соответственно. Пока неизвестно, когда модель появится на международном рынке.

Turbo 6V является упрощенной версией Turbo 6, она оснащена чипом Snapdragon 7s Gen 4, имеет максимум 8 ГБ оперативной памяти, частоту обновления экрана 144 Гц. Turbo 6V продается за 1899 юаней, или около 270 долларов.

Ранее писали, какие старые телефоны OnePlus стоит купить в 2026 году. Они являются более дешевыми, альтернативами смартфонов Apple, Samsung или Google, которые мало в чем им уступают. К тому же, после выхода новых OnePlus 15 и OnePlus 15R модели предыдущих поколений подешевели.