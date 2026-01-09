OnePlus випустила нові смартфони Turbo 6 з величезними батареями: характеристики та ціни

Компанія OnePlus випустила в продаж у Китаї нові витривалі смартфони Turbo 6 і Turbo 6V, оснащені акумуляторами ємністю 9000 мАг.

Вони кидають виклик Redmi Turbo 4 Pro, Poco F7 та іншим смартфонам верхнього середнього цінового сегмента. Технічні характеристики та ціни оприлюднили на офіційному сайті бренду.

OnePlus Turbo 6 працює на базі чипсета Snapdragon 8 Gen 4. Його використовують інші смартфони верхнього середнього класу, такі як Redmi Turbo 4 Pro, Nothing Phone (3) і Poco F7.

Turbo 6 отримав ще й 8-ядерний 4-нм чип з оперативною пам'яттю LPDDR5X, флеш-пам'яттю UFS 4.1 і великим акумулятором з підтримкою зарядки потужністю 80 Вт через порт USB 2.0 Type-C. Він оснащений 6,78-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 2772 x 1272 пікселів, яскравістю 1800 ніт і частотою оновлення 165 Гц.

Пристрій важить 217 грам і включає також непогану систему камер:

основний датчик 50 Мп, діафрагма f/1.8, еквівалентна фокусна відстань 26 мм, оптична стабілізація зображення.

допоміжний монохромний датчик 2 Мп, діафрагма f/2.4, еквівалентна фокусна відстань 22 мм.

фронтальна камера 16 Мп, діафрагма f/2.4, еквівалентна фокусна відстань 23 мм.

Смартфон OnePlus Turbo 6 доволі потужний і витривалий Фото: OnePlus

Офіційна ціна OnePlus Turbo 6 починається від 2299 юанів (~329 доларів США) з 12 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ вбудованої пам'яті. Однак на старті продажів OnePlus знизила ціну до 2099 юанів (~300 доларів США) у чорному, сріблястому та зеленому кольорах.

В якості альтернативи, в період попереднього замовлення пристрій можна було конфігурувати з 512 ГБ пам'яті та/або 16 ГБ оперативної пам'яті за 3099 юанів (~445 доларів США) або 2899 юанів (~415 доларів США) відповідно. Поки невідомо, коли модель з'явиться на міжнародному ринку.

Turbo 6V є спрощеною версією Turbo 6, вона оснащена чипом Snapdragon 7s Gen 4, має максимум 8 ГБ оперативної пам'яті, частоту оновлення екрана 144 Гц. Turbo 6V продається за 1899 юанів, або близько 270 доларів.

Раніше писали, які старі телефони OnePlus варто купити у 2026 році. Вони є дешевшими, альтернативами смартфонів Apple, Samsung або Google, які мало в чому їм поступаються. До того ж, після виходу нових OnePlus 15 і OnePlus 15R моделі попередніх поколінь подешевшали.