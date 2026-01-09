Победа или провал: на что способна первая в мире твердотельная батарея (видео)

Компания Donut Lab из США заявила о создании первой в мире твердотельной батареи с высокой плотностью хранения энергии и быстрой зарядкой, но эксперты сомневаются в ее эффективности.

Характеристики звучат обнадеживающе, но пока нет независимого подтверждения. Издание Geeky Gadgets оценило, насколько реалистичной выглядит разработка и какую пользу она может принести.

На своем сайте Donut Lab приводит такие характеристики своей твердотельной батареи, готовой к серийному производству:

плотность энергии составляет 400 Вт·ч/кг, что значительно превосходит возможности современных литий-ионных батарей.

полная зарядка всего за пять минут, что решает одну из самых серьезных проблем на пути внедрения электромобилей.

срок службы составляет 100 000 циклов, что гарантирует долговечность, значительно превосходящую существующие аккумуляторные технологии.

надежность в эксплуатации при экстремальных температурах, от -30°C до +100°C.

использование нетоксичных, доступных материалов, с акцентом на устойчивость и экологическую ответственность.

Аналитики обратили внимание, что во время анонса Donut Lab показали только напечатанные на 3D-принтере макеты, а не рабочие прототипы, поэтому непонятно, насколько. технология готова к полноценному использованию.

Поведение во время зарядки и показатели напряжения позволяют предположить, что устройство работает скорее как усовершенствованный конденсатор, чем как настоящая батарея. Конденсаторы, хотя и способны к быстрой зарядке и разрядке, не обладают необходимой плотностью энергии для длительного хранения, что ограничивает их практическое применение в электромобилях и других энергоемких системах.

Одним из наиболее интригующих аспектов батареи является возможность индивидуальной настройки конструкции. Компания Donut Lab утверждает, что батарею можно изготавливать неправильной формы, что позволяет интегрировать ее в нестандартные пространства, например, в конструктивные элементы электромобилей.

Кроме того, компания представила метод производства методом послойного прессования, который, по ее утверждению, упрощает производственные процессы и снижает затраты. Этот метод потенциально может сделать технологию более доступной для крупномасштабного применения.

Компания Donut Lab представила амбициозные планы по наращиванию производства на модульном заводе в Финляндии. К 2026 году она планирует увеличить производственную мощность до 1 ГВт·ч, а в последующие годы – 10 ГВт·ч. Модульное производство предлагает ряд преимуществ, включая масштабируемость и гибкость, что позволит компании быстро адаптироваться к требованиям рынка.

Если заявления подтвердятся, то на рынке появятся электромобили с большим запасом хода, быстрой зарядкой и долгим сроком службы. Кроме того, батареи можно будет встраивать в конструктивные элементы транспортных средств, что потенциально может снизить вес и повысить эффективность.

В то же время, отсутствие прозрачности и независимых испытаний вызывает опасения, что Donut Lab пытается ввести в заблуждение инвесторов и других разработчиков. Пока дальнейшие испытания и прозрачность не подтвердят заявленные характеристики, к технологии придется относиться скептически. Ближайшие годы покажут, удастся ли Donut Lab оправдать ожидания.

Недавно эстонский стартап Verge представил новый электробайк TS Pro с твердотельной батареей от Donut Lab с емкостью 33,3 кВт∙ч. Он должен проезжать примерно 600 км при полном заряде.