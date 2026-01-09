Победа или провал: на что способна первая в мире твердотельная батарея (видео)
Компания Donut Lab из США заявила о создании первой в мире твердотельной батареи с высокой плотностью хранения энергии и быстрой зарядкой, но эксперты сомневаются в ее эффективности.
Характеристики звучат обнадеживающе, но пока нет независимого подтверждения. Издание Geeky Gadgets оценило, насколько реалистичной выглядит разработка и какую пользу она может принести.
На своем сайте Donut Lab приводит такие характеристики своей твердотельной батареи, готовой к серийному производству:
- плотность энергии составляет 400 Вт·ч/кг, что значительно превосходит возможности современных литий-ионных батарей.
- полная зарядка всего за пять минут, что решает одну из самых серьезных проблем на пути внедрения электромобилей.
- срок службы составляет 100 000 циклов, что гарантирует долговечность, значительно превосходящую существующие аккумуляторные технологии.
- надежность в эксплуатации при экстремальных температурах, от -30°C до +100°C.
- использование нетоксичных, доступных материалов, с акцентом на устойчивость и экологическую ответственность.
Аналитики обратили внимание, что во время анонса Donut Lab показали только напечатанные на 3D-принтере макеты, а не рабочие прототипы, поэтому непонятно, насколько. технология готова к полноценному использованию.
Поведение во время зарядки и показатели напряжения позволяют предположить, что устройство работает скорее как усовершенствованный конденсатор, чем как настоящая батарея. Конденсаторы, хотя и способны к быстрой зарядке и разрядке, не обладают необходимой плотностью энергии для длительного хранения, что ограничивает их практическое применение в электромобилях и других энергоемких системах.
Одним из наиболее интригующих аспектов батареи является возможность индивидуальной настройки конструкции. Компания Donut Lab утверждает, что батарею можно изготавливать неправильной формы, что позволяет интегрировать ее в нестандартные пространства, например, в конструктивные элементы электромобилей.
Кроме того, компания представила метод производства методом послойного прессования, который, по ее утверждению, упрощает производственные процессы и снижает затраты. Этот метод потенциально может сделать технологию более доступной для крупномасштабного применения.
Компания Donut Lab представила амбициозные планы по наращиванию производства на модульном заводе в Финляндии. К 2026 году она планирует увеличить производственную мощность до 1 ГВт·ч, а в последующие годы – 10 ГВт·ч. Модульное производство предлагает ряд преимуществ, включая масштабируемость и гибкость, что позволит компании быстро адаптироваться к требованиям рынка.
Если заявления подтвердятся, то на рынке появятся электромобили с большим запасом хода, быстрой зарядкой и долгим сроком службы. Кроме того, батареи можно будет встраивать в конструктивные элементы транспортных средств, что потенциально может снизить вес и повысить эффективность.
В то же время, отсутствие прозрачности и независимых испытаний вызывает опасения, что Donut Lab пытается ввести в заблуждение инвесторов и других разработчиков. Пока дальнейшие испытания и прозрачность не подтвердят заявленные характеристики, к технологии придется относиться скептически. Ближайшие годы покажут, удастся ли Donut Lab оправдать ожидания.
Недавно эстонский стартап Verge представил новый электробайк TS Pro с твердотельной батареей от Donut Lab с емкостью 33,3 кВт∙ч. Он должен проезжать примерно 600 км при полном заряде.