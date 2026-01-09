Перемога чи провал: на що здатна перша у світі твердотільна батарея (відео)

Компанія Donut Lab зі США заявила про створення першої у світі твердотільної батареї з високою щільністю зберігання енергії та швидкою зарядкою, але експерти сумніваються в її ефективності.

Характеристики звучать обнадійливо, але поки немає незалежного підтвердження. Видання Geeky Gadgets оцінило, наскільки реалістичною виглядає розробка і яку користь вона може принести.

На своєму сайті Donut Lab наводить такі характеристики своєї твердотільної батареї, готової до серійного виробництва:

щільність енергії становить 400 Вт-год/кг, що значно перевершує можливості сучасних літій-іонних батарей.

повна зарядка всього за п'ять хвилин, що вирішує одну з найсерйозніших проблем на шляху впровадження електромобілів.

термін служби становить 100 000 циклів, що гарантує довговічність, яка значно перевершує існуючі акумуляторні технології.

надійність в експлуатації за екстремальних температур, від -30°C до +100°C.

використання нетоксичних, доступних матеріалів, з акцентом на стійкість і екологічну відповідальність.

Аналітики звернули увагу, що під час анонсу Donut Lab показали тільки надруковані на 3D-принтері макети, а не робочі прототипи, тож незрозуміло, наскільки технологія готова до повноцінного використання.

Поведінка під час заряджання і показники напруги дають змогу припустити, що пристрій працює радше як вдосконалений конденсатор, ніж як справжня батарея. Конденсатори, хоча і здатні до швидкого заряджання і розряджання, не мають необхідної щільності енергії для тривалого зберігання, що обмежує їхнє практичне застосування в електромобілях та інших енергоємних системах.

Одним із найбільш інтригуючих аспектів батареї є можливість індивідуального налаштування конструкції. Компанія Donut Lab стверджує, що батарею можна виготовляти неправильної форми, що дає змогу інтегрувати її в нестандартні простори, наприклад, у конструктивні елементи електромобілів.

Крім того, компанія представила метод виробництва методом пошарового пресування, який, за її твердженням, спрощує виробничі процеси і знижує витрати. Цей метод потенційно може зробити технологію більш доступною для великомасштабного застосування.

Компанія Donut Lab представила амбітні плани з нарощування виробництва на модульному заводі у Фінляндії. До 2026 року вона планує збільшити виробничу потужність до 1 ГВт-год, а в наступні роки — 10 ГВт-год. Модульне виробництво пропонує низку переваг, зокрема масштабованість і гнучкість, що дасть змогу компанії швидко адаптуватися до вимог ринку.

Якщо заяви підтвердяться, то на ринку з'являться електромобілі з великим запасом ходу, швидкою зарядкою і довгим терміном служби. Крім того, батареї можна буде вбудовувати в конструктивні елементи транспортних засобів, що потенційно може знизити вагу і підвищити ефективність.

Водночас відсутність прозорості та незалежних випробувань викликає побоювання, що Donut Lab намагається ввести в оману інвесторів та інших розробників. Поки подальші випробування і прозорість не підтвердять заявлені характеристики, до технології доведеться ставитися скептично. Найближчі роки покажуть, чи вдасться Donut Lab виправдати очікування.

Нещодавно естонський стартап Verge представив новий електробайк TS Pro з твердотільною батареєю від Donut Lab з ємністю 33,3 кВт∙год. Він має проїжджати приблизно 600 км при повному заряді.