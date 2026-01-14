Когда дома нет отопления: топ 3 дешевых обогревателя, которые согреют и не подведут

Из-за проблем с отоплением после российских обстрелов многие украинцы ищут альтернативные способы согреться, в том числе электрические обогреватели. В продаже очень много моделей разной стоимости, и дешевые иногда работают лучше дорогих.

Устройства могут быть очень эффективны в преобразовании электроэнергии в тепло независимо от их цены. Издание Which? протестировало и назвало лучшие дешевые электрические обогреватели, а Фокус отобрал те, которые продаются в Украине.

Портативный электрический обогреватель — это быстрый и простой способ согреться, когда есть свет, но нет отопления. Однако нужно учитывать, что такие устройства не предназначены для обогрева всего дома.

Многие модели даже имеют несколько режимов мощности и могут работать от зарядной станции. Некоторые из них достаточно мощные и эффективные, чтобы быстро нагреть воздух в комнате. Более дорогие и гораздо менее мощные конвекторы не обеспечат такой быстрый нагрев, но они лучше подойдут для длительного использования.

Более дешевые электрические обогреватели, как правило, имеют меньше функций, чем более дорогие. Например, у них нет дистанционного управления, точных настроек температуры, технологий для осушения, увлажнения или очистки воздуха. При этом дорогие модели, которые обещают много функций, могут плохо справляться с самой основной — обогревом.

Dreo Atom 316 — лучший дешевый тепловентилятор

Dreo Atom 316 безопасно Фото: Скриншот

Небольшой и недорогой тепловентилятор пригоден для использования круглый год благодаря режиму подачи холодного воздуха, при котором вентилятор работает, но прибор не выделяет тепло. Он работает гораздо тише многих конкурентов, к тому же оснащен керамическим нагревательным элементом, что сильно снижает риск возгорания. Для большей безопасности предусмотрена также защита от перегрева и опрокидывания.

У Dreo Atom 316 есть три режима, потребляющих мощность 1000, 1300 и 1500 Вт соответственно, а также 12-часовой таймер и блокировка для детей. На крышке размещен дисплей, отображающий режим, температуру, включен ли таймер, там же находятся сенсорные кнопки для управления. Такой обогреватель в Украине можно купить примерно за 1700 грн.

Pro Breeze 2000W — лучший дешевый инфракрасный обогреватель

Инфракрасный обогреватель Pro Breeze 2000W выручит зимой Фото: Скриншот

Этот миниатюрный обогреватель имеет два режима мощности: экономный (900 Вт), средний (1200 Вт), высокий (2000 Вт), а также регулируемый термостат, с помощью которого легко установить оптимальную температуру. Он может автоматически наклоняться под углом до 60 градусов, обеспечивает оптимальное распределение тепла.

Керамическая технология нагревает быстрее и эффективнее обычных тепловентиляторов. Она хорошо подходит для обогрева жилых помещений, таких как ванная, спальня, кабинет, гостиная, детская или комната для малышей. Модель имеет встроенную защиту от перегрева и опрокидывания, чтобы его можно было безопасно использовать в любой комнате. Pro Breeze 1800W стоит около 950 грн.

DELONGHI HSX 2320 — лучший дешевый конвектор

Конвекторный обогреватель DELONGHI HSX 2320 быстро согреет

Электрический конвектор поднимает теплый воздух наверх, а холодный — вниз. Он способен быстро и безопасно нагреть комнату, но если его выключить — температура довольно быстро снизится.

DELONGHI HSX 2320 отличается простой конструкцией и высокой надежностью. Он имеет три режима мощности, режим защиты от замерзания и базовый термостат. Обогреватель устойчиво стоит на ножках и работает почти бесшумно, а для мобильности предусмотрены ручка и колесики.

Работая на максимальной мощности (2000 Вт), он способен обслуживать площадь до 20 квадратных метров и отличается быстрым распространением теплого воздуха, обеспечивая при этом хорошую энергоэффективность. Цена DELONGHI HSX 2320 в Украине — около 3000 грн.

