Коли вдома немає опалення: топ 3 дешевих обігрівача, які зігріють і не підведуть

Через проблеми з опаленням після російських обстрілів багато українців шукають альтернативні способи зігрітися, зокрема електричні обігрівачі. У продажу дуже багато моделей різної вартості, і дешеві іноді працюють краще за дорогі.

Пристрої можуть бути дуже ефективні в перетворенні електроенергії на тепло незалежно від їхньої ціни. Видання Which? протестувало і назвало найкращі дешеві електричні обігрівачі, а Фокус відібрав ті, які продаються в Україні.

Портативний електричний обігрівач — це швидкий і простий спосіб зігрітися, коли є світло, але немає опалення. Однак потрібно враховувати, що такі пристрої не призначені для обігріву всього будинку.

Багато моделей навіть мають кілька режимів потужності і можуть працювати від зарядної станції. Деякі з них досить потужні та ефективні, щоб швидко нагріти повітря в кімнаті. Дорожчі та набагато менш потужні конвектори не забезпечать такий швидкий нагрів, але вони краще підійдуть для тривалого використання.

Дешевші електричні обігрівачі, як правило, мають менше функцій, ніж дорожчі. Наприклад, у них немає дистанційного керування, точних налаштувань температури, технологій для осушення, зволоження або очищення повітря. При цьому дорогі моделі, які обіцяють багато функцій, можуть погано справлятися з найголовнішою — обігрівом.

Dreo Atom 316 — найкращий дешевий тепловентилятор

Dreo Atom 316 безпечно Фото: Скриншот

Невеликий і недорогий тепловентилятор придатний для використання цілий рік завдяки режиму подачі холодного повітря, за якого вентилятор працює, але прилад не виділяє тепло. Він працює набагато тихіше багатьох конкурентів, до того ж оснащений керамічним нагрівальним елементом, що значно знижує ризик загоряння. Для більшої безпеки передбачено також захист від перегріву і перекидання.

У Dreo Atom 316 є три режими, які споживають потужність 1000, 1300 і 1500 Вт відповідно, а також 12-годинний таймер і блокування для дітей. На кришці розміщено дисплей, що відображає режим, температуру, чи ввімкнено таймер, там же розміщені сенсорні кнопки для управління. Такий обігрівач в Україні можна купити приблизно за 1700 грн.

Pro Breeze 2000W — найкращий дешевий інфрачервоний обігрівач

Інфрачервоний обігрівач Pro Breeze 2000W виручить взимку Фото: Скриншот

Цей мініатюрний обігрівач має два режими потужності: економний (900 Вт), середній (1200 Вт), високий (2000 Вт), а також регульований термостат, за допомогою якого легко встановити оптимальну температуру. Він може автоматично нахилятися під кутом до 60 градусів, що забезпечує оптимальний розподіл тепла.

Керамічна технологія нагріває швидше й ефективніше за звичайні тепловентилятори. Вона добре підходить для обігріву житлових приміщень, таких як ванна, спальня, кабінет, вітальня, дитяча або кімната для малюків. Модель має вбудований захист від перегріву та перекидання, щоб його можна було безпечно використовувати в будь-якій кімнаті. Pro Breeze 1800W коштує близько 950 грн.

DELONGHI HSX 2320 — найкращий дешевий конвектор

Конвекторний обігрівач DELONGHI HSX 2320 швидко зігріє

Електричний конвектор піднімає тепле повітря нагору, а холодне — вниз. Він здатен швидко та безпечно нагріти кімнату, але якщо його вимкнути — температура досить швидко знизиться.

DELONGHI HSX 2320 вирізняється простою конструкцією та високою надійністю. Він має три режими потужності, режим захисту від замерзання і базовий термостат. Обігрівач стійко стоїть на ніжках і працює майже безшумно, а для мобільності передбачено ручку і коліщатка.

Працюючи на максимальній потужності (2000 Вт), він здатний обслуговувати площу до 20 квадратних метрів і вирізняється швидким розповсюдженням теплого повітря, забезпечуючи при цьому хорошу енергоефективність. Ціна DELONGHI HSX 2320 в Україні — близько 3000 грн.

Крім електричних обігрівачів, є й інші варіанти. Раніше Фокус розповів про п'ять способів зігрітися у квартирі взимку, коли немає опалення і світла.