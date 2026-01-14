Немедленно обновите свои смартфоны: специалисты предупредили о новой опасности для Android

Команда реагирования на компьютерные чрезвычайные ситуации (CERT-In) посоветовала владельцам смартфонов Android как можно быстрее устранить уязвимость, которая позволяет хакерам разрушать память устройств.

Уязвимость Zero-Click унифицированного декодера Dolby Digital Plus (DD+) предоставляла злоумышленникам несанкционированный доступ к телефонам Android. Проблема также повлияла на устройства Windows, пишет Gadgets 360.

Специалисты отмечают, что хакеры и другие злоумышленники могут использовать эту уязвимость для удаленного выполнения "произвольного" кода на смартфоне. Таким образом хакеры могут повредить системы памяти устройств организаций и отдельных людей.

После сообщений о потенциальной угрозе Google признала наличие проблемы и выпустила исправление. По данным компании, ее последний январский патч безопасности исправляет уязвимость, связанную с компонентами Dolby.

В свою очередь Dolby выпустила предупреждение, в котором отмечалось, что во время обработки "уникального" бипотока DD+ может возникнуть запись "вне связи" в DD+ Unified Decorder версий 4.5 и 4.13 от Dolby.

"Потребителям рекомендуется следить за тем, чтобы их устройства были обновлены до последней версии. Если это поддерживается, мы рекомендуем включить автоматические обновления, чтобы новейшее программное обеспечение устанавливалось автоматически", — подчеркнула Dolby.

Напомним, Google выпустила предупреждение о двух критических уязвимостях системы, которые активно эксплуатируются хакерами.

Фокус также сообщал, что специалисты по кибербезопасности обнаружили новый троян, который использует Google Play Store и создает вредоносные версии различных программ для Android.