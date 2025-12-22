Смартфоны Android атакуются вирусом, но миллионы остались без защиты: что это за модели

Google выпустила предупреждение о двух критических уязвимостях системы, которые активно эксплуатируются хакерами. Ситуация осложняется тем, что для огромного количества гаджетов патч безопасности не выйдет никогда.

Это означает, что примерно миллиард пользователей по всему миру оказались под угрозой. Как сообщает Forbes, речь идет о целенаправленных атаках с применением шпионского ПО.

Специалисты Google подтвердили наличие признаков эксплуатации двух уязвимостей: CVE-2025-48633 и CVE-2025-48572. Изначально они использовались для точечного шпионажа, но эксперты предупреждают, что масштаб атаки стремительно расширяется.

Компания оперативно выпустила исправления и передала их производителям смартфонов, включая Samsung. Однако эти патчи совместимы только с актуальными версиями операционной системы: Android 13, 14, 15 и 16.

Устройства без защиты

Главная проблема кроется во фрагментации экосистемы Android. По статистике, свыше 30% всех активных Android-смартфонов в мире все еще работают под управлением Android 12 или более старых версий.

Для владельцев этих гаджетов официального исправления не будет. Google прекратила поддержку старых ОС, и производители больше не выпускают для них обновления безопасности. Это означает, что старые модели Samsung, Xiaomi, Motorola и других брендов остаются навсегда уязвимыми для нового шпионского софта.

"Даже если сейчас такие атаки скорее точечные, не исключено, что этот эксплойт вскоре станет обязательным инструментом в арсенале широкого круга злоумышленников", — предупреждает Джеймс Мод из компании BeyondTrust.

Apple вне группы риска

Эксперты по безопасности из Zimperium отмечают удручающий тренд: в любой момент времени более 50% мобильных устройств работают на устаревших версиях ОС. В сравнении с этим экосистема Apple выглядит надежнее: около 90% всех iPhone используют актуальную и поддерживаемую версию iOS, получая заплатки безопасности одновременно по всему миру.

А вот владельцы Android-устройств, которые уже не получают апдейты, находятся в потенциальной опасности.

