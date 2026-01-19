Твердотельный повербанк SolidSafe быстро зарядит телефоны: чем лучше литий-ионных батарей

Твердотельный павербанк BMX SolidSafe 5K для смартфонов отлично показал себя во время экстремального тестирования.

Портативное зарядное устройство подходит для iPhone 17, Galaxy S24, Pixel 9 и многих других смартфонов. Издание ZDNet неделю протестировало устройство емкостью 5000 мАч/19 Вт·ч на практике и рассказало о его преимуществах.

Павербанк оснащен магнитами для беспроводной зарядки по стандарту Qi2, выдавая до 15 Вт мощности. Они надежно удерживают портативный аккумулятор задней крышке смартфона или чехле.

SolidSafe 5K имеет один порт USB-C для зарядки с выходной мощностью до 20 Вт и входной до 15 Вт, который может работать параллельно с беспроводной панелью. Он поддерживает сквозную зарядку, поэтому его можно заряжать через USB-C, одновременно заряжая телефон беспроводным способом, что очень полезно.

Відео дня

Батарея очень компактна благодаря весу 102,7 x 68 x 11 мм и весу 137 г. В корпус встроен цветной дисплей, отображающий уровень заряда и мощность зарядки.

В комплекте с повербанком идет ремешок, который также служит кабелем USB-C — USB-C.

BMX хвалится высокой безопасностью своих твердотельных аккумуляторов по сравнению с литий-ионными, который могут загореться. Редактор Адриан Кингсли-Хьюз решил проверить надежность SolidSafe 5K, несколько раз пробив его аккумулятор отверткой. В результате из появившися отверстий вышло несколько клубов дыма, но никакого огня, как в случае с литий-ионными.

SolidSafe 5k не грозит пожаром или взрывом при повреждении Фото: Cкриншот

SolidSafe 5K стоит 79,99 долларов (около 3460 грн), есть также вариант с 10 000 мАч за 99 долларов (4287 грн). Это дороже, чем большинство внешних аккумуляторов такого размера, но таких устройств на рынке пока немного. Скорее всего, со временем технология подешевеет и станет доступнее.

Обзор павербанка BMX SolidSafe 5k

Ранее компания Better Mobility Xperience (BMX) представила новую серию твердотельных павербанков SolidSafe на выставке CES 2026. Среди них есть модель емкостью 20 000 мАЧ с мощностью зарядки до 140 Вт.

Писали также о лучших повербанках в 2026 году, поддерживающих быструю зарядку. Эта функция очень полезна во время отключений света, когда каждая минута на счету.