Твердотілий повербанк SolidSafe швидко зарядить телефони: чим кращий за літій-іонні батареї

Твердотілий павербанк BMX SolidSafe 5K для смартфонів відмінно показав себе під час екстремального тестування.

Портативний зарядний пристрій підходить для iPhone 17, Galaxy S24, Pixel 9 і багатьох інших смартфонів. Видання ZDNet тиждень протестувало пристрій ємністю 5000 мАгод/19 Вт-год на практиці та розповіло про його переваги.

Павербанк оснащений магнітами для бездротової зарядки за стандартом Qi2, видаючи до 15 Вт потужності. Вони надійно утримують портативний акумулятор на задній кришці смартфона або чохлі.

SolidSafe 5K має один порт USB-C для зарядки з вихідною потужністю до 20 Вт і вхідною до 15 Вт, який може працювати паралельно з бездротовою панеллю. Він підтримує наскрізне заряджання, тому його можна заряджати через USB-C, одночасно заряджаючи телефон бездротовим способом, що дуже корисно.

Відео дня

Батарея дуже компактна завдяки вазі 102,7 x 68 x 11 мм і вазі 137 г. У корпус вбудовано кольоровий дисплей, що відображає рівень заряду і потужність заряджання.

У комплекті з повербанком йде ремінець, який також служить кабелем USB-C — USB-C.

BMX хвалиться високою безпекою своїх твердотілих акумуляторів порівняно з літій-іонними, що можуть загорітися. Редактор Адріан Кінгслі-Хьюз вирішив перевірити надійність SolidSafe 5K, кілька разів пробивши його акумулятор викруткою. У результаті з отворів, що з'явилися, вийшло кілька клубів диму, але ніякого вогню, як у випадку з літій-іонними.

SolidSafe 5k не загрожує пожежею або вибухом у разі пошкодження Фото: Cкриншот

SolidSafe 5K коштує 79,99 доларів (близько 3460 грн), є також варіант з 10 000 мАгод за 99 доларів (4287 грн). Це дорожче, ніж більшість зовнішніх акумуляторів такого розміру, але таких пристроїв на ринку поки небагато. Швидше за все, з часом технологія подешевшає і стане доступнішою.

Огляд павербанка BMX SolidSafe 5k

Раніше компанія Better Mobility Xperience (BMX) представила нову серію твердотілих павербанків SolidSafe на виставці CES 2026. Серед них є модель ємністю 20 000 мАг з потужністю зарядки до 140 Вт.

Писали також про найкращі павербанки у 2026 році, що підтримують швидку зарядку. Ця функція дуже корисна під час відключень світла, коли кожна хвилина на рахунку.