Солнечные панели против ветрогенераторов: тестирование показало, что лучше добывает энергию

Солнечные панели и ветрогенераторы являются самыми доступными источниками возобновляемой энергии, однако один тип электростанций лучше работает при одинаковой стоимости.

Блогер Алекс Билл из США сравнил солнечную панель мощностью 100 Вт от бренда Renogy и ветрогенератор от бренда Vevor на 500 Вт, обе системы стоили по 100 долларов. Он протестировал оборудование и определил, какое из них эффективнее добывает электроэнергию, а процесс показал в видео, опубликованном на YouTube.

Исследователь подключил солнечную панель и ветрогенератор к портативной зарядной станции, чтобы она превращала постоянный ток в переменный и накапливала энергию в батарее. Панель повернули на юг и наклонили под углом 30 градусов, чтобы она получала максимальное количество света в течение дня. Ветряную турбину разместили на крыше сарая на высоте около 3 метров, дополнительно подключили 12-вольтовую батарею, потому что контроллер ветра должен быть подключен к источнику питания.

Відео дня

В солнечный день панель достигла мощности около 77-79 Вт и зарядила аккумулятор на 7%. Интересно, что согласно приложению станции было произведено 75 Вт-час, а вольтметр показал 47 Вт-часов, что довольно большое расхождение.

В тот день ветер был слабым, около 5 м/c согласно синоптическому сервису. Минимальная скорость ветра, нужная турбине для старта согласно инструкции — 2,5 м/c, однако лопасти не крутились, и энергия не вырабатывалась. Возможно, причина в низкой высоте размещения.

На следующий день ветер был сильнее, с порывами до 13,4 м/с, однако и это не помогло турбине. В то же время солнечная панель выработала еще около 222 Вт-ч.

Алекс даже попытался расшевелить ветряк с помощью листодува, и этом случае вольтметр показал мощность 0.5 Вт. Блогер предположил, что ветрогенератору мешали дом и другие преграды, создавая турбулентность воздушных потоков.

Таким образом ветрогенератор за 2,5 дня выработал 0 ватт-часов энергии, а солнечная панель при достаточно плохих для нее условиях из-за облачности зарядила портативную станцию с 7% до 57% и выработала всего 594 ватт-часа. Это достаточно энергии, чтобы запустить типичный кухонный холодильник примерно на 8-12 часов.

