Сонячні панелі проти вітрогенераторів: тестування показало, що краще добуває енергію

Сонячні панелі та вітрогенератори є найдоступнішими джерелами відновлюваної енергії, однак один тип електростанцій краще працює за однакової вартості.

Блогер Алекс Білл із США порівняв сонячну панель потужністю 100 Вт від бренду Renogy та вітрогенератор від бренду Vevor на 500 Вт, обидві системи коштували по 100 доларів. Він протестував обладнання та визначив, яке з них ефективніше добуває електроенергію, а процес показав у відео, опублікованому на YouTube.

Дослідник під'єднав сонячну панель і вітрогенератор до портативної зарядної станції, щоб вона перетворювала постійний струм на змінний і накопичувала енергію у батареї. Панель повернули на південь та нахилили під кутом 30 градусів, щоб вона отримувала максимальну кількість світла протягом дня. Вітряну турбіну розмістили на даху сараю на висоті близько 3 метрів, додатково під'єднали 12-вольтову батарею, бо контролер вітру має бути підключений до джерела живлення.

У сонячний день панель досягла потужності близько 77-79 Вт і зарядила акумулятор на 7%. Цікаво, що згідно з додатком станції було вироблено 75 вт-год, а вольтметр показав 47 Вт-годин, що доволі велика розбіжність.

У той день вітер був слабким, близько 5 м/c згідно з синоптичним сервісом. Мінімальна швидкість вітру, потрібна турбіні для старту згідно з інструкцією — 2,5 м/c, однак лопаті не крутилися, і енергія не вироблялася. Можливо, причина у низькій висоті розміщення.

Наступного дня вітер був сильнішим, з поривами до 13,4 м/с, однак і це не допомогло турбіні. Водночас сонячна панель виробила ще близько 222 Вт-год.

Алекс навіть спробував розворушити вітряк за допомогою листодуву, і цьому випадку вольтметр показав потужність 0.5 Вт. Блогер припустив, що вітрогенератору заважали будинок та інші перепони, створюючи турбулентність повітряних потоків.

Таким чином вітрогенератор за 2,5 дні виробив 0 ват-годин енергії, а сонячна панель за досить поганих для неї умов через хмарність зарядила портативну станцію з 7% до 57% і виробила загалом 594 ват-години. Це достатньо енергії, щоб запустити типовий кухонний холодильник приблизно на 8-12 годин.

