Конец эры паролей: в 2030 году суперкомпьютеры смогут взломать любое шифрование

Развитие сверхмощных суперкомпьютеров может сделать действующие системы шифрования неэффективными и поставить под угрозу защиту персональных и служебных данных. В Европейской комиссии считают, что времени для подготовки к новым вызовам остается немного.

Как говорится в материале издания Bild, предупреждение содержится в письме вице-президента Европейской комиссии и еврокомиссара по вопросам технологического суверенитета и безопасности данных Генны Вирккунен. Как известно, этот документ был адресован депутату Европейского парламента Морицу Кернеру, который является главным переговорщиком ЕП по Конвенции ООН о киберпреступности.

В письме отмечается, что уже сегодня существует риск массового сбора информации с целью ее дальнейшей расшифровки. С учетом этого, а также длительного процесса перехода на новые методы защиты, в дорожной карте Европейского Союза рекомендуется до 2030 года внедрить постквантовую криптографию в сферах с высоким уровнем риска. Окончательные решения по применению таких технологий будут принимать государства-члены ЕС.

Кроме того, в Еврокомиссии отмечают, что основную угрозу представляет развитие квантовых компьютеров, способных взламывать криптографию с открытым ключом. В случае такого сценария даже сложные пароли и современные системы шифрования могут потерять свою эффективность.

Наиболее уязвимыми в этой ситуации являются малые компании и органы местной власти, для которых масштабный взлом может привести к полной утечке данных. Поэтому евродепутат и специалист по кибербезопасности Мориц Кернер назвал такую угрозу "катастрофой с точки зрения цифровой безопасности".

В комментарии для Bild Кернер отметил, что современные методы шифрования не гарантируют долгосрочной защиты. По его словам, в ближайшем будущем могут быть скомпрометированы:

пароли;

электронная переписка;

банковские данные;

конфиденциальная информация государственных учреждений.

Более того, по его словам, речь идет не об отдаленной перспективе, а о реальной угрозе, которая требует немедленных решений.

Проблему подтверждают и недавние случаи утечки информации. Так, эксперт по кибербезопасности обнаружил около 150 миллионов похищенных учетных записей электронной почты, социальных сетей, онлайн-магазинов и государственных сервисов в открытом доступе на публичном сервере. Среди сервисов, данные которых оказались под угрозой, упоминаются Gmail, Yahoo, Facebook, Instagram и OnlyFans. Ранее Ассоциация городов и общин также сообщала о регулярных кибератаках на информационные системы местных органов власти.

Как защититься от взлома паролей

Все же выход есть, и, по мнению экспертов, единственным действенным способом защиты остается использование постквантовой криптографии — методов шифрования, устойчивых к атакам как классических, так и квантовых компьютеров. В то же время в области кибербезопасности уже внедряются новые решения. К примеру, технический директор "o2 Telefónica Deutschland" Маллик Рао сообщил Bild, что компания тестирует и использует квантово-защищенные сети в реальных условиях. Речь идет о применении постквантовой криптографии, а для особо чувствительных данных — дополнительно о квантовом обмене ключами.

По его словам, такие системы базируются на математических задачах, которые считаются неразрешимыми как для классических, так и для квантовых компьютеров. Для их внедрения не требуется полная замена оборудования, однако необходимы оптоволоконные сети и специальные технологии для безопасного соединения дата-центров, в частности в больницах и компаниях.

Также Bild отмечает, что по советам специалистов, уже сейчас нужно учитывать риски, связанные с развитием квантовых технологий. Пользователям рекомендуют придерживаться базовых правил цифровой безопасности — регулярно обновлять программное обеспечение, использовать сложные пароли и двухфакторную аутентификацию.

Напомним, что, по мнению экспертов, сохранение паролей в браузере опасно, поскольку любой сможет войти в вашу учетную запись или получит к ней доступ.

Кроме того, важно защищать свои данные надежными паролями, и чтобы не придумывать сложные комбинации букв и цифр самому, можно использовать специальные генераторы.