Как придумать пароль, который не взломают: надежные программы для всех

Каждый пользователь много раз слышал и читал о том, как важно защищать свои данные надежными паролями. Впрочем, люди не всегда прислушиваются к этим рекомендациям и продолжают использовать в качестве пароля свой день рождения.

Чтобы не придумывать сложные комбинации букв и цифр самому, можно использовать специальные генераторы паролей, напоминает zdnet.com. Эксперты издания протестировали разные сервисы и назвали лучшие из них.

NordPass

Это высококлассный и надежный менеджер паролей. Там можно настроить параметры, чтобы включить или исключить заглавные и строчные буквы, цифры, символы и менее очевидные знаки, такие как заглавная буква O и цифра 0.

Генератор по умолчанию устанавливает длину пароля в 20 символов, но допускает использование от восьми до 64 символов. Также имеется индикатор надежности, который позволяет определить, насколько защищенным является ваш пароль.

Bitwarden

Один из лучших бесплатных менеджеров паролей , в котором есть встроенный генератор паролей.

Инструмент генерирует пароли длиной от 5 до 128 символов (по умолчанию — 14). Парольные фразы могут содержать от 3 до 20 слов (по умолчанию — пять).

Вы можете выбрать использование заглавных и строчных букв, цифр и/или специальных символов. Если вы используете генератор в приложении Bitwarden, вы также можете исключить неоднозначные символы и выбрать минимальное количество цифр и специальных символов для включения.

1Password

Еще один очень рекомендуемый менеджер паролей со встроенной функцией генерации паролей и автономным веб-генератором паролей.

Тут вы можете создавать пароли длиной от 8 до 100 символов, парольные фразы длиной от 3 до 15 слов и PIN-коды длиной от 3 до 12 цифр.

Если вы используете встроенный генератор паролей (при наличии платной подписки на Менеджер паролей), вы можете выбрать «умные пароли» в соответствии с требованиями сайта. Там же можно сохранять и обновлять записи хранилища.

LastPass

Лучший базовый генератор паролей. Он создаст вам надежные пароли длиной до 50 символов, которые вы сможете скопировать и просто вставить там, где понадобится.

Пользователи менеджера паролей LastPass могут создавать, заполнять и сохранять пароли длиной до 100 символов в хранилище, расширении браузера или полях форм. Кроме переключения между заглавными и строчными буквами, цифрами и символами, в LastPass предусмотрены настройки по умолчанию для «легко произносимых» и «легко читаемых» паролей. Это означает, что пароли не содержат цифр и специальных символов, а пароли не содержат неоднозначных символов соответственно.

Random Password Generator

Генератор случайных паролей — один из нескольких сайтов-генераторов паролей, не связанных с менеджерами паролей или другими приложениями, поэтому вы можете получить к нему доступ в любом браузере.

Он создает до 100 паролей одновременно длиной от 4 до 64 символов. Кроме того, сервис предлагает больше настроек критериев, – например, тут есть возможность исключить последовательные или повторяющиеся символы.

Такой генератор не сохраняет данные автоматически в вашем менеджере паролей, но зато это простой и быстрый вариант для создания надежных и безопасных паролей на вашем локальном устройстве.

Также стало известно, что украсть пароль через смартфон станет невозможно. Но для этого надо поменять одну важную настройку.

Еще Фокус писал, что номер телефона, привязанный к Google, могут украсть. Ранее в зоне риска оказывались владельцы практически всех смартфонов под управлением Android, поскольку они привязываются как раз к учетным записям Google.