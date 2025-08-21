Як придумати пароль, який не зламають: надійні програми для всіх

Кожен користувач багато разів чув і читав про те, як важливо захищати свої дані надійними паролями. Утім, люди не завжди прислухаються до цих рекомендацій і продовжують використовувати як пароль свій день народження.

Щоб не вигадувати складні комбінації букв і цифр самому, можна використовувати спеціальні генератори паролів, нагадує zdnet.com. Експерти видання протестували різні сервіси і назвали найкращі з них.

NordPass

Це висококласний і надійний менеджер паролів. Там можна налаштувати параметри, щоб увімкнути або вимкнути великі та малі літери, цифри, символи та менш очевидні знаки, як-от велика літера O і цифра 0.

Генератор за замовчуванням встановлює довжину пароля в 20 символів, але допускає використання від восьми до 64 символів. Також є індикатор надійності, який дає змогу визначити, наскільки захищеним є ваш пароль.

Бітварден

Один із найкращих безкоштовних менеджерів паролів, у якому є вбудований генератор паролів.

Інструмент генерує паролі довжиною від 5 до 128 символів (за замовчуванням — 14). Парольні фрази можуть містити від 3 до 20 слів (за замовчуванням — п'ять).

Ви можете вибрати використання великих і малих літер, цифр і/або спеціальних символів. Якщо ви використовуєте генератор у додатку Bitwarden, ви також можете виключити неоднозначні символи і вибрати мінімальну кількість цифр і спеціальних символів для включення.

1Password

Ще один дуже рекомендований менеджер паролів із вбудованою функцією генерації паролів і автономним веб-генератором паролів.

Тут ви можете створювати паролі довжиною від 8 до 100 символів, парольні фрази довжиною від 3 до 15 слів і PIN-коди довжиною від 3 до 12 цифр.

Якщо ви використовуєте вбудований генератор паролів (за наявності платної підписки на Менеджер паролів), ви можете вибрати "розумні паролі" відповідно до вимог сайту. Там же можна зберігати й оновлювати записи сховища.

LastPass

Найкращий базовий генератор паролів. Він створить вам надійні паролі довжиною до 50 символів, які ви зможете скопіювати і просто вставити там, де знадобиться.

Користувачі менеджера паролів LastPass можуть створювати, заповнювати і зберігати паролі довжиною до 100 символів у сховищі, розширенні браузера або полях форм. Крім перемикання між великими і малими літерами, цифрами і символами, в LastPass передбачено налаштування за замовчуванням для "легко вимовних" і "легко читаних" паролів. Це означає, що паролі не містять цифр і спеціальних символів, а паролі не містять неоднозначних символів відповідно.

Генератор випадкових паролів

Генератор випадкових паролів — один із кількох сайтів-генераторів паролів, не пов'язаних із менеджерами паролів або іншими додатками, тому ви можете отримати до нього доступ у будь-якому браузері.

Він створює до 100 паролів одночасно довжиною від 4 до 64 символів. Крім того, сервіс пропонує більше налаштувань критеріїв, — наприклад, тут є можливість виключити послідовні або повторювані символи.

Такий генератор не зберігає дані автоматично у вашому менеджері паролів, але зате це простий і швидкий варіант для створення надійних і безпечних паролів на вашому локальному пристрої.

