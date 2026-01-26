Кінець ери паролів: у 2030 році суперкомп'ютери зможуть зламати будь-яке шифрування

Розвиток надпотужних суперкомп’ютерів може зробити чинні системи шифрування неефективними та поставити під загрозу захист персональних і службових даних. У Європейській комісії вважають, що часу для підготовки до нових викликів залишається небагато.

Як йдеться у матеріалі видання Bild, попередження міститься в листі віцепрезидентки Європейської комісії та єврокомісарки з питань технологічного суверенітету і безпеки даних Генни Вірккунен. Як відомо, цей документ було адресовано депутату Європейського парламенту Моріцу Кернеру, який є головним перемовником ЄП щодо Конвенції ООН про кіберзлочинність.

У листі зазначається, що вже сьогодні існує ризик масового збору інформації з метою її подальшого розшифрування. З урахуванням цього, а також тривалого процесу переходу на нові методи захисту, у дорожній карті Європейського Союзу рекомендовано до 2030 року впровадити постквантову криптографію у сферах із високим рівнем ризику. Остаточні рішення щодо застосування таких технологій ухвалюватимуть держави-члени ЄС.

Відео дня

Крім того, у Єврокомісії наголошують, що основну загрозу становить розвиток квантових комп’ютерів, здатних зламувати криптографію з відкритим ключем. У разі такого сценарію навіть складні паролі та сучасні системи шифрування можуть втратити свою ефективність.

Найбільш уразливими в цій ситуації є малі компанії та органи місцевої влади, для яких масштабний злам може призвести до повного витоку даних. Через це євродепутат і фахівець з кібербезпеки Моріц Кернер назвав таку загрозу "катастрофою з погляду цифрової безпеки".

У коментарі для Bild Кернер зазначив, що сучасні методи шифрування не гарантують довгострокового захисту. За його словами, у найближчому майбутньому можуть бути скомпрометовані:

паролі;

електронне листування;

банківські дані;

конфіденційна інформація державних установ.

Ба більше, за його словами, йдеться не про віддалену перспективу, а про реальну загрозу, яка потребує негайних рішень.

Проблему підтверджують і нещодавні випадки витоку інформації. Так, експерт з кібербезпеки виявив близько 150 мільйонів викрадених облікових записів електронної пошти, соціальних мереж, онлайн-магазинів і державних сервісів у відкритому доступі на публічному сервері. Серед сервісів, дані яких опинилися під загрозою, згадуються Gmail, Yahoo, Facebook, Instagram та OnlyFans. Раніше Асоціація міст і громад також повідомляла про регулярні кібератаки на інформаційні системи місцевих органів влади.

Як захиститися від злому паролів

Все ж вихід є, і, на думку експертів, єдиним дієвим способом захисту залишається використання постквантової криптографії — методів шифрування, стійких до атак як класичних, так і квантових комп’ютерів. Водночас у галузі кібербезпеки вже впроваджуються нові рішення. До прикладу, технічний директор "o2 Telefónica Deutschland" Маллік Рао повідомив Bild, що компанія тестує та використовує квантово-захищені мережі в реальних умовах. Йдеться про застосування постквантової криптографії, а для особливо чутливих даних — додатково про квантовий обмін ключами.

За його словами, такі системи базуються на математичних задачах, які вважаються нерозв’язними як для класичних, так і для квантових комп’ютерів. Для їх впровадження не потрібна повна заміна обладнання, однак необхідні оптоволоконні мережі та спеціальні технології для безпечного з’єднання дата-центрів, зокрема в лікарнях і компаніях.

Також Bild зауважує, що за порадами фахівців, уже зараз потрібно враховувати ризики, пов’язані з розвитком квантових технологій. Користувачам рекомендують дотримуватися базових правил цифрової безпеки — регулярно оновлювати програмне забезпечення, використовувати складні паролі та двофакторну автентифікацію.

Нагадаємо, що, на думку експертів, збереження паролів у браузері небезпечне, оскільки будь-хто зможе увійти у ваш обліковий запис або отримає до нього доступ.

Крім того, важливо захищати свої дані надійними паролями, і щоб не вигадувати складні комбінації букв і цифр самому, можна використовувати спеціальні генератори.