Топ-3 смартфона, которые стоит купить вместо Samsung Galaxy: чем они лучше (фото)

Galaxy A56 5G — неплохой телефон, но деньги лучше потратить на что-то другое. Вот 3 Android-телефона, которые стоит купить вместо него.

Серия Galaxy A от Samsung — одна из самых популярных и доступных линеек Android-смартфонов, и Galaxy A56 5G — одна из последних моделей с неплохими характеристиками, современным дизайном и ценой в 500 долларов. Вроде, все в порядке, но тестировщик Райан Хейнс обнаружил, что посредственная производительность телефона, отсутствие беспроводной зарядки и ограниченные возможности камеры значительно снижают его рейтинг. Именно поэтому A56 уступает конкурентам.

Google Pixel 9a

Что делает Pixel 9a таким особенным, так это то, насколько хорошо Google проработала практически все аспекты повседневного использования телефона. Дизайн удобен и практичен, все камеры великолепны, чип Tensor G4 демонстрирует высокую производительность, время автономной работы стабильное, а программное обеспечение Google просто превосходно. И еще есть беспроводная зарядка.

Смартфон Google Pixel 9a Фото: phonearena.com

Конечно, Pixel 9a не идеален. Скорость зарядки этого телефона ниже, чем у Galaxy A56 5G, и ему не хватает некоторых полезных функций искусственного интеллекта, доступных на более дорогих моделях Google.

"Но за 499 долларов Pixel 9a — это практически идеальный Android-смартфон среднего класса, и было бы странно покупать Galaxy A56 5G вместо него", — пишут авторы.

OnePlus 13R

OnePlus 13R является одним из лучших смартфонов по соотношению цены и качества, выпущенных в 2025 году. Даже спустя год после появления на прилавках магазинов и выхода OnePlus 15R, 13R остается невероятно выгодным приобретением — и естественной альтернативой Galaxy A56 5G, говорится в материале.

Смартфон OnePlus 13R Фото: techadvisor.com

Сравнивая OnePlus 13R с Galaxy A56, стоит отметить, что чип первого Snapdragon 8 Gen 3 значительно превосходит по производительности чип второго, 16 ГБ оперативной памяти намного больше, чем скромные 6 ГБ у A56, а базовая память составляет 256 ГБ вместо 128 ГБ. 13R также имеет телеобъектив, более емкий аккумулятор и гораздо более быструю проводную зарядку.

Хотя 13R технически снят с производства, его все еще можно найти в некоторых магазинах. Его цена в 600 долларов выше, чем у Galaxy A56 5G, но 13R стоит этих дополнительных 100 долларов, уверен тестировщик.

Moto G Stylus (2025)

Moto G Stylus (2025) продается за 400 долларов. Соотношение цены и качества A56 сомнительно, так как конкурент отличается гораздо лучшим балансом, пишет специалист.

Смартфон Moto G Stylus 2025

Как и A56, Moto G Stylus имеет AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, и дисплей Motorola также более четкий и яркий. Moto G имеет расширяемую память (у A56 нет), аналогичную конфигурацию камер, более быструю проводную зарядку (65 Вт вместо 45 Вт), беспроводную зарядку и — как следует из названия — встроенный стилус.

"У Galaxy A56 5G есть несколько преимуществ перед телефоном Motorola, а именно улучшенные функции искусственного интеллекта и более длительный срок действия обновлений программного обеспечения. Но действительно ли это стоит дополнительных 100 долларов? Я бы сказал, что нет", — резюмирует автор.

Ранее писали, что эксперт назвал лучший бюджетный смартфон 2026 года. Специалист сравнил Samsung Galaxy A17 за 200 долларов и Moto G Play 2026 за 130 долларов. Последний оказался даже лучше.