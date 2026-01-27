Топ 3 смартфони, які варто купити замість Samsung Galaxy: чим вони кращі (фото)

Galaxy A56 5G — непоганий телефон, але гроші краще витратити на щось інше. Ось 3 Android-телефони, які варто купити замість нього.

Серія Galaxy A від Samsung — одна з найпопулярніших і найдоступніших лінійок Android-смартфонів, і Galaxy A56 5G — одна з останніх моделей з непоганими характеристиками, сучасним дизайном і ціною в 500 доларів. Начебто, все гаразд, але тестувальник Раян Гейнс виявив, що посередня продуктивність телефону, відсутність бездротового заряджання та обмежені можливості камери значно знижують його рейтинг. Саме тому A56 поступається конкурентам.

Google Pixel 9a

Що робить Pixel 9a таким особливим, так це те, наскільки добре Google опрацювала практично всі аспекти повсякденного використання телефону. Дизайн зручний і практичний, всі камери чудові, чип Tensor G4 демонструє високу продуктивність, час автономної роботи стабільний, а програмне забезпечення Google просто чудове. І ще є бездротова зарядка.

Смартфон Google Pixel 9a Фото: phonearena.com

Звичайно, Pixel 9a не ідеальний. Швидкість зарядки цього телефону нижча, ніж у Galaxy A56 5G, і йому не вистачає деяких корисних функцій штучного інтелекту, доступних на дорожчих моделях Google.

"Але за 499 доларів Pixel 9a — це практично ідеальний Android-смартфон середнього класу, і було б дивно купувати Galaxy A56 5G замість нього", — пишуть автори.

OnePlus 13R

OnePlus 13R є одним із найкращих смартфонів за співвідношенням ціни та якості, випущених у 2025 році. Навіть через рік після появи на прилавках магазинів і виходу OnePlus 15R, 13R залишається неймовірно вигідним придбанням — і природною альтернативою Galaxy A56 5G, йдеться в матеріалі.

Смартфон OnePlus 13R Фото: techadvisor.com

Порівнюючи OnePlus 13R з Galaxy A56, варто відзначити, що чіп першого Snapdragon 8 Gen 3 значно перевершує за продуктивністю чіп другого, 16 ГБ оперативної пам'яті набагато більше, ніж скромні 6 ГБ в A56, а базова пам'ять становить 256 ГБ замість 128 ГБ. 13R також має телеоб'єктив, більш ємний акумулятор і набагато швидшу дротову зарядку.

Хоча 13R технічно знято з виробництва, його все ще можна знайти в деяких магазинах. Його ціна в 600 доларів вища, ніж у Galaxy A56 5G, але 13R вартий цих додаткових 100 доларів, впевнений тестувальник.

Moto G Stylus (2025)

Moto G Stylus (2025) продається за 400 доларів. Співвідношення ціни та якості A56 сумнівне, оскільки конкурент вирізняється набагато кращим балансом, пише фахівець.

Смартфон Moto G Stylus 2025

Як і A56, Moto G Stylus має AMOLED-екран із частотою оновлення 120 Гц, і дисплей Motorola також чіткіший і яскравіший. Moto G має розширювану пам'ять (в A56 немає), аналогічну конфігурацію камер, швидшу дротову зарядку (65 Вт замість 45 Вт), бездротову зарядку і — як випливає з назви — вбудований стилус.

"У Galaxy A56 5G є кілька переваг перед телефоном Motorola, а саме поліпшені функції штучного інтелекту та триваліший термін дії оновлень програмного забезпечення. Але чи справді це варте додаткових 100 доларів? Я б сказав, що ні", — резюмує автор.

Раніше писали, що експерт назвав найкращий бюджетний смартфон 2026 року. Фахівець порівняв Samsung Galaxy A17 за 200 доларів і Moto G Play 2026 за 130 доларів. Останній виявився навіть кращим.